Sin desvíos y sin atajos

Ayrton remata de cabeza en un momento del encuentro que jugó la Segoviana ante el Celta B. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana tiene ante sí la posibilidad de encadenar su segunda victoria liguera, la que le pondría bastante más cerca de las plazas de permanencia, o incluso fuera del descenso si la jornada fuera propicia para los intereses azulgranas. Que ya se sabe que lo importante es estar lejos del descenso en la última jornada, pero no se puede obviar el espaldarazo moral que supondría para el equipo gimnástico el haber salido de una situación complicada a base de mucho trabajo.



Y eso mismo, mucho trabajo, es lo que va a tener que desarrollar en La Albuera a partir de las seis de la tarde de hoy, frente a un Rácing Ferrol, un club casi centenario que sin duda ha conocido tiempos mejores cuando militaba en la Segunda División, pero que sabe desenvolverse a la perfección en la categoría, haciendo valer cada gol que marca, porque solamente ante el Pontevedra se quedó sin puntuar después de haber visto portería.



Para la Segoviana, el encuentro que jugó en Matapiñonera frente al Sanse vino a marcar el camino de la permanencia, y la forma en la que el equipo de Abraham debe recorrerlo. Y ese no es otro que el de la contundencia defensiva, que las alegrías se pagan caro en la Segunda B. En ataque el equipo sabe lo que puede ofrecer, porque salvando el partido frente al Toledo y la primera parte ante el Fuenlabrada, el plantel azulgrana ha creado las suficientes ocasiones de gol como para haber sumado más goles que los cinco con los que se maneja en la clasificación.



El cuerpo técnico ha convocado a toda la plantilla para el encuentro de esta tarde, por lo que la lista definitiva se hará publica poco antes del comienzo del choque, aunque teniendo en cuenta el buen rendimiento que ofreció el equipo hace siete días, no sería descartable que Abraham le diera continuidad.



El encuentro dará comienzo a las 18.00 horas, registrará mucha animación en las gradas, puesto que el club ha vuelto a organizar una nueva edición del Día del Niño, y desde las cuatro de la tarde en los aledaños de La Albuera se prepararán distintas actividades para los más pequeños, que podrán entrar gratis al fútbol, mientras que sus acompañantes lo harán por el precio de cinco euros. La respuesta de los aficionados está siendo más que positiva en un inicio de la competición complicado para la Segoviana, que continuará su recuperación siempre que sume los puntos ante su rival gallego.

Un vasco que debuta en La Albuera El colegiado vasco Xabier Gómez Landazábal será el encargado de dirigir el encuentro. Cerca de la treintena, el árbitro cumple su tercera temporada en la Segunda División B, con casi 30 partidos dirigidos en el grupo primero, en los que ha promediado casi seis amonestaciones por encuentro. En la presente campaña ha dirigido tres compromisos, dos de liga que terminaron con sendas victorias visitantes, y otro más de Copa del Rey que enfrentó al Logroñés con el Unión Adarve.

LA JORNADA;

R. Bouzas - Cerceda

Jugado ayer.

Resultado: 1-1.



Guijuelo - Majadahonda

Jugado ayer.

Resultado 0-0.



Celta B- Toledo

Hoy, 12.00 horas.

Estadio Municipal de Barreiro.



Adarve - Sanse

Hoy, 12.00 horas.

Vicente del Bosque.



Atleti B - Fuenlabrada

Hoy, 12.00 horas.

Cerro del Espino.



Navalcarnero - Coruxo

Hoy, 16.30 horas.

Mariano González.



Pontevedra - Castilla

Hoy, 17.00 horas

Pasarón.



Fabril - Valladolid B

Hoy, 17.00 horas.

El Mundo del Fútbol.



Talavera - Ponferradina

Hoy, 18.00 horas.

El Prado.



Segoviana - R. Ferrol

Hoy, 18.00 horas.

La Albuera.

Árbitro: Gómez Landazábal (colegio vasco).

