Portería, y mucho más

Filipe trata de zafarse de la marca de un defensor. / AMADOR MARUGÁN

El Viveros Herol Nava sumó en Lanzarote una valiosa victoria, demostrando que el equipo se va conjuntando cada vez más, y que el espíritu defensivo que ha inculcado Dani Gordo a sus jugadores les va a hacer ganar muchos partidos tan importantes como el de ayer ante el Lanzarote.

Aunque el técnico había advertido a su plantilla que había que salir concentrados desde el minuto uno, para evitar la fuerte salida a la cancha del rival, no es lo mismo decirlo que hacerlo, y el Viveros Herol Nava saltó a la cancha del pabellón Titerroy con poca movilidad defensiva, y bastante menos acierto a la hora de atacar el marco de Patotsky. Así, antes de cumplirse el quinto minuto de partido, el técnico navero ya había tenido que pedir tiempo muerto, y poco más tarde sustituir a Ernesto bajo los palos, dando entrada a Yeray, para intentar frenar las acometidas de un Lanzarote que en el séptimo minuto de partido había marcado ya siete tantos, por tres de su rival.

Al equipo pocas cosas le funcionaban bien en este arranque de encuentro, por lo que solo cabía que las cosas fueran a mejor. Y lo cierto fue que mejoraron por donde era lo correcto, ya que en cuanto Yeray tocó una bola, el 6:0 defensivo ganó en confianza y en movilidad, de tal manera que los segovianos comenzaron a disfrutar jugando al contragolpe, y forzando las acciones sobre el pivote, aprovechando Isma Juárez su calidad en los siete metros.

El Ca Mario Lanzarote empezó a pasar por muchos problemas ofensivos, frenado su pivote Javier García, y sin encontrar más opciones que los lanzamientos desde la zona central, que en no pocas oportunidades se marcharon desviados. De esta manera, el Viveros Herol Nava comenzó a asomarse con el 8-8 mediado el encuentro, que pasó a ser un 8-11 pocos minutos más tarde.

Renta corta para no dormirse Lo peor había pasado para el conjunto visitante, que navegó con comodidad con el viento del marcador a favor, si bien pudo haberse marchado al descanso con más goles a favor de los tres con los que se llegó al intermedio si Toma Brakocevic no se hubiera precipitado en un par de acciones de ataque. Así se llegó con el 12-15 y la sensación de que el equipo navero iba de abajo hacia arriba... pero habiendo dejado escapar una oportunidad de abrir una brecha más importante que hubiera contribuido a aportar algo más de tranquilidad para el segundo tiempo.

Pero quizá le vino bien al Balonmano Nava el marcharse al descanso con el partido aún abierto, porque así el equipo supo concentrarse mucho mejor y aguantar las acometidas de un Lanzarote que salió del vestuario con renovados bríos, llegando a colocarse a tan solo un gol de los naveros gracias a la fuerza de Javier García en los seis metros, pero también a los lanzamientos de Vakhnovich desde los nueve y a las intervenciones de Patotsky.

Sin embargo, y pese a sus intentos, el equipo local no encontraba la manera de culminar su remontada. Cierto es que durante muchos minutos el encuentro se movió en una ventaja de dos/tres goles para el Nava, pero con la sensación de que aún quedaba mucha tela que cortar... hasta que Yeray Lamariano decidió ejercer de sastre por su cuenta y le hizo un traje al Lanzarote a base de paradas, llegando a sumar hasta tres en una misma acción ofensiva local, un hecho que vino a relanzar a los hombres de Dani Gordo, que viendo que llegaba el momento decisivo del choque, no quisieron fallar.

No lo hizo Bruno, marcando un grandísimo gol desde el extremo, ni Isma siendo infalible desde los siete metros. Así, a ocho minutos del final la renta era de cinco goles para los segovianos, que se vieron con el partido ganado cuando el Lanzarote perdió los nervios, jugando en inferioridad los últimos minutos por acciones defensivas lejos del reglamento.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.