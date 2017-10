Truji, portero del CD La Granja: “Esta temporada debería ser la del regreso a Tercera”

El guardameta del CD La Granja, Sergio Trujillo ‘Truji’. / EL ADELANTADO

El CD La Granja ha comenzado la Regional de Aficionados haciendo pleno de victorias en los cuatro partidos que lleva el calendario. Son 12 los puntos que avalan el trabajo de la plantilla de Paco Maroto y en su haber luce la credencial de ser uno de los equipos menos goleado, junto con el CD Mirandés B. El compañerismo en defensa de todos los componentes y el acierto del guardameta Sergio Trujillo 'Truji' permite al conjunto gozar de la segunda posición. Tras este inicio de liga que enfila al objetivo del ascenso, Habla el portero granjeño. “La pasada campaña fueron 9 puntos de 12 posibles. Pero este han sido 12 de 12, con un calendario de inicio complicado, menos con el Palencia que finalmente no jugamos. Hemos jugado fuera contra el Norma y Lermeño que son campos difíciles, y en casa hemos ganado al Briviesca, que se habla de uno de los posibles candidatos al ascenso, y que es prácticamente el Burgos del pasado año”.



En cuanto a la plantilla de este curso, sostiene: “La veo más completa que la del pasado año. Lo hablamos en los viajes o entrenamientos, y piensas un poco que once puede sacar el entrenador. Y es que realmente ponga al que ponga va a ser justo para él, y al que no ponga va a ser injusto. Según están ahora las cosas podría jugar cualquiera. Este año tenemos un equipo más equilibrado y completo”.



Para complementar la disposición de Truji bajo palos ha llegado Lorenzo Gómez, con quien se atisba una competencia en favor del rendimiento del plantel. “Por las circunstancias prácticamente jugué todo. Hasta el momento Lorenzo viene de un año de inactividad, tiene que coger un poco dinámica, además él lo nota. Tengo muy buen trato con él y eso es positivo para ambos. Si yo juego se que él me va a estar apoyando, y al revés, esa tranquilidad la tenemos los dos”, explica Truji.



En la pasada campaña, el componente de los azules terminó como guardameta menos goleado de la categoría, a lo que comenta: “En lo personal fue muy bien, pero en lo que al grupo se refiere no tanto ya que no se consiguió lo que se quería. El listón para este año desde luego si en lo individual ayuda a conseguir lo colectivo pues bienvenido. Si luego eso no sirve para conseguir el objetivo de todos y eso no sirve para nada, pues te llevas la alegría del reconocimiento personal pero al final lo que quieres es el éxito que nos marcamos todos”.



EL OBJETIVO El objetivo que se ha marcado la entidad es el ascenso. “Es la tercera temporada en esta categoría y yo creo que por estructura del club, por equipo por todo lo que nos rodea si que creo que somos un equipo para poder competir en tercera. Sumando y teniendo en cuenta todo yo creo que este año puede y debería ser el año de volver a Tercera”, asegura. Enfrente tendrán varios rivales que también compiten por jugar en una división mayor. “En un inicio se hablaba mucho de Briviesca, por que han cogido jugadores del Real Burgos. El Palencia era una incógnita, el Villamuriel y el Mirandés B que descendieron que realmente no sabes que nivel van a tener y que tienes que contar con ellos. Y luego equipos como el Unami, que ha demostrado como ha empezado, y el Diocesanos que no ha comenzado de la mejor manera posible seguramente, pero seguro que estará arriba. Vamos a ser cinco o seis equipos”, señala.

