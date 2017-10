De la victoria nace la confianza

El atacante de la Gimnástica Segoviana Ivi levanta la mirada con la intención de ejecutar un pase. / NEREA LLORENTE

“El fútbol es caprichoso”, ha subrayado en más de una ocasión el técnico de la Segoviana, Abraham García. A pesar del vistoso juego dispuesto sobre el tablero por sus hombres en el arranque de la competición de la Segunda División B -salvo el borrón del Toledo-, ha costado siete jornadas para que el cauce azulgrana comenzará a fluir en forma de victoria. Un precio caro para un idea de fútbol de entidad y empaque. Tras pagar la aduana de equipo nóvel de la categoría y despejar la presión por conseguir el primer triunfo, la Gimnástica quiere más. El camino ya le conoce y ha ganado en confianza gracias a la recompensa conseguida frente al San Sebastián de los Reyes.



Para ello, se enfrenta este domingo al Racing de Ferrol en el campo de La Albuera, a partir de las 18.00 horas. Una oportunidad para brindar a sus aficionados los primeros tres puntos en casa y agradecer así el apoyo diluido a los seguidores que se desplazaron hasta el Nuevo Matapiñonera el pasado fin de semana. “Estamos centrados en este partido y vamos a tratar de ganar para dar un salto definitivamente”, señaló García en rueda de prensa.



En cuanto al conjunto ferrolano de Miguel Ángel Tena, comentó: “A nivel institucional ha tenido algunos problemas con su presidente, aunque hay que recordar que tiene un pasado no muy lejano en Segunda”. Los gallegos son novenos en la clasificación con 11 puntos, gracias a su rentabilidad máxima al solo haber marcado cinco dianas y haber encajado cuatro. “Han hecho dos goles menos que nosotros, pero tienen siete puntos más”, analizó García; y apuntó: “Han sacado más puntos fuera que en casa y eso pone en liza la dificultad del encuentro”.



La clave, asegura, que estará en “salir con ganas y con nuestro mecanismo, y no dejar que se adelanten en el marcador ya que reciben muy pocos goles”. Además, esta semana tuvo el test del trofeo Ayuntamiento de Segovia frente al Getafe, en el que sus jugadores dejaron buenas sensaciones y cayeron por la mínima (1-2). “Tuvimos la suerte de medirnos contra un equipo de Primera y nos sirvió bastante. Lo bueno es que no hubo ningún sobresalto en lo que a lesiones se refiere”. Salvo sorpresa de última hora, parece que contará con 22 componentes a excepción de los lesionados Álex, Alfonso Berrocal y el guardameta Facundo, que podría empezar a ejercitarse con el grupo la próxima semana.

IVI, A MÁS

Uno de los integrantes que más minutos disputó en la prueba ante el equipo de José Bordalás fue el delantero Iván García ‘Ivi’. El propio atacante repasó la situación actual del vestuario: “La primera victoria es la más importante. Nos sirve para romper la dinámica negativa e intentar conseguir así la segunda. Nos sentimos respaldados por la afición y queremos darles motivos para que sigan a nuestro lado”.

