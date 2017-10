Formación, valores y alto rendimiento

Una jugadora del Segosala presiona a una rival de la Universidad de Valladolid, en un amistoso de pretemporada. / J. VALLE

El sexto curso del CD Segosala ha echado a andar. La entidad segoviana ha comenzado su nueva temporada con un total de 18 plantillas y unos 200 componentes entre todas las categorías. El club que preside Daniel Ibañes, con la colaboración de los jugadores de primer nivel Ángel Velasco ‘Lin’, Roberto Tobe y Rubén Cornejo -en funciones de directivos-, se presenta con equipos de alto rendimiento, la escuela femenina y la formación del fútbol sala a través del apartado de psicomotricidad, además de absorber el módulo base de la Liga Diversala que emprendió el extinto CD Independiente.



Los cimientos del Segosala se construyen desde las modalidades infantiles para después ir puliendo conceptos deportivos a medida que los protagonistas van creciendo. “Trabajamos los valores intrínsecos del deporte desde los más pequeños; inculcando esfuerzo, sacrificio, respeto, perseverancia y compañerismo”, explica el director deportivo Carlos Muñoz; y subraya: “Para aprender tienen que jugar y para llegar al éxito hay que trabajar diariamente”.



En la corta historia del club, ya hay equipos que militan en ligas que se extienden fuera de la provincia como es el caso de los conjuntos sénior. El masculino suma su segunda campaña en Tercera y se ha reforzado con integrantes de garantías con experiencia en divisiones superiores como Guillermo Postigo, Javito Antona, Julio Miguel, Ismael Llorente, Luis Angulo, Francisco Javier Cristóbal ‘Colita’ o el retorno del portero Carlos Pascual desde Italia; además de ser entrenado por el propio Ibañes a partir de las próximas semanas. “Pese a que los jugadores que hemos fichado van a dar un salto de calidad importante, el objetivo sigue siendo el de hacer un bloque y no tenemos prisa por ascender. Si al final de la temporada la clasificación nos hace estar arriba ya estudiaremos las opciones, pero desde el club siempre miramos a medio-largo plazo”, reconoce Muñoz.



En el caso del femenino, inicia su andadura en la Regional Madrileña este fin de semana frente al Alcorcón C. El cuadro que dirige Agustín Pérez también tiene nuevas incorporaciones: Laura Valle, Sara Miguelsanz y la guardameta Míriam Aragoneses, procedentes del Naturpellet de Segunda. “La llegada de estas tres componentes se va a ver reflejada en la mejora del rendimiento de la plantilla. Primero apostamos por jugar en una liga competitiva y luego por poder dar el salto. Al ser filial del Futsi, los primeros resultados ya se están viendo, como por ejemplo la inclusión de Míriam en los entrenamientos del equipo de Primera”, apunta.



Por otra parte, la escuela femenino sostiene a quince integrantes que militarán en una liga compuesta por planteles juveniles y sénior gracias a la implicación también del Instituto Municipal de Deportes (IMD), la Universidad de Valladolid (UVa) y el IE University. “Estamos abiertos a cualquiera que quiera venir a nuestro club y no tenemos las puertas cerradas a nadie”, asegura.



Una plantilla que se echa en falta tras su regular papel el pasado curso es la de la División de Honor juvenil. Muñoz explica las consecuencias que le han llevado a la entidad a prescindir de este bloque: “Tener tres equipos compitiendo en alto rendimiento supone un elevado coste económico”; y añade: “Muchos de los que jugaban en este conjunto están en el sénior provincial y otros como Ángel Encinas se han ido a la Academia del Inter o al Cuéllar como es el caso de Carlos Cuadrado. Ahora en el juvenil tenemos al 90% de primer año”.



En la parcela del fútbol base, la noticia llega al mantener viva la llama de la Liga Diversala, que dará comienzo a finales de octubre, para prolongar el legado del Independiente. “No podíamos dejar a un lado a los más pequeños y apostamos por dar continuidad a este proyecto, lo que se ha visto traducido en el aumento del número de fichas para nuestro club”.

TORNEO INFANTIL Y CADETE, ESTE FIN DE SEMANA

A lo largo de la temporada, el Segosala organizará torneos para sus distintas categorías. Este fin de semana tendrá lugar el primero, para los infantiles y cadetes, con la presencia del Ciudad de Toledo, la Sierra de la Mujer Muerta y La Lastrilla.

