La Segoviana planta cara al Getafe

El lateral de la Gimnástica Segoviana Rubén disputa un balón frente al rival del Getafe Miranda, bajo la mirada del atacante Ivi. / NEREA LLORENTE

Hasta hace apenas dos semanas la Gimnástica Segoviana soñaba enfrentarse a un rival de Primera División que juega competición europea, pero no pudo ser. El destino así lo quiso, pero ayer tuvo la oportunidad de medirse ante el Getafe, un conjunto de la máxima categoría nacional, para disputar el trofeo Ayuntamiento de Segovia en el campo de La Albuera. Buenas sensaciones las que ofrecieron los hombres de Abraham García pese a caer por el resultado de 1-2. No fue inferior el plantel gimnástico en ningún momento y volvió a demostrar su gusto por el fútbol, queriendo hilvanar su sistema desde atrás, frente a un equipo que tuvo más acierto que juego. En las gradas comparecieron el presidente de la entidad madrileña Ángel Torres y su director deportivo Toni Muñoz, y la concejala de Deportes Marian Rueda, entre otras personalidades.



García alineó un once compensado con la intención de dar cabida a todos sus integrantes. José Bordarás llegó a Segovia con la intención seguir asentando su bloque y apenas reservó a sus futbolistas para la ocasión. Sonó el pitido inicial y la Segoviana presentó su planteamiento de sacar el balón jugado desde la línea de defensa, aunque de forma áspera costándole trenzar pases a la parte superior del campo debido al esquema desplegado por los madrileños. En los primeros compases, el cuadro gimnástico hizo suya la iniciativa del duelo sin tapujos, pese a que hasta transcurrido el primer cuarto de hora no se personó en el marco de Martínez.



No lo pudo hacer mejor la Gimnástica y en la primera oportunidad que dispusieron encontraron rédito, gracias a un disparo seco de Rubén desde el costado izquierdo que taladró la malla visitante tras una rápida y vertical jugada colectiva. El gol de los segovianos dotó de mayor calificación, si cabe, a su trabajo constructivo. Sin embargo, poco duró la ventaja en el electrónico y un balón, que intentó despejar el capitán Chema quedó muerto en la frontal, fue perfectamente aprovechado por el atacante visitante Calderón, que se sacó un fugaz latigazo y colocó el empate en el marcador.



El encuentro entró en un cauce de transición y los dos conjuntos se tantearon en la zona media del terreno de juego. Por los locales, Fernán obró lo más reseñable en ataque con un tiro lejano que se marchó por encima del larguero. En el Getafe, por su parte, fue Ángel el que encontró puerta tras rematar de cabeza un centro desde la línea de fondo derecha y puso por delante a los suyos. Con este tanto se procedió al final del primer tiempo.

Tras el ecuador, García dio cuerda al carrusel de sustituciones y a lo largo de los siguientes 45 minutos introdujo hasta doce jugadores:, Guille Duque, Álex Alonso, Javi Marcos, Domingo, Dani Calleja, Dani Arribas, Ayrton, Alberto Leira, los componentes del filial Christian, Alfonso Mateos y Juan de la Mata y el juvenil Diego Gómez,



Bordarás, en cambio, mantuvo constante su bloque y solo retocó ciertos puntos de sus esquema con la entrada de Valero, Damián, Kaan, Nacho y Amath.



La segunda parte comenzó enzarzada en una continua disputa del balón en la zona media sin apenas encontrar portería ninguno de los dos equipos. La ocasión más clara la tuvo el Getafe con un remate de Ángel a pase de Chuli a un metro de la línea de gol en el que apareció el guardameta Pablo para atajarlo en una soberbia actuación.



Sumaron otra los madrileños, con un disparo de Bruno en los últimos minutos que se marchó fuera. La última palabra la tuvo la Gimnástica, con su ocasión más clara en la segunda mitad gracias a un remate en el área pequeña de Dani Calleja, pero el guardameta Valero anduvo atento para impedir que se moviera el marcador. Con esta intervención se procedió al final de encuentro y a la entrega del trofeo Ayuntamiento de Segovia que pasó a las manos del Getafe.

