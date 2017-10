Las Diputaciones se reivindican como un ‘gobierno intermedio’ municipal

Un amplio informe encargado por la Fundación Democracia y Gobierno Local, presentado ayer en la jornada inaugural de la III Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales que hasta el viernes se celebra en Segovia, considera que las Diputaciones son “un escalón imprescindible para el funcionamiento de la administración local”.

“En la medida que no hay iniciativa política para alterar el mapa municipal, que está muy fragmentado, con municipios de muy distinta capacidad de gestión, hace falta un gobierno intermedio”, aseguró el coordinador del trabajo y catedrático de Derecho Administrativo, Luciano Parejo.

El informe “El futuro de la administración local y el papel de los gobiernos intermedios”, intenta analizar si las razones que se han puesto sobre la mesa para cuestionar a las Diputaciones en la reciente crisis económica son correctas o no”. “Se han puesto en marcha unos tópicos sobre la administración local, sobre su exuberancia y su gasto, y esto ha afectado fundamentalmente a las diputaciones provinciales, que son las grandes desconocidas”, aseguró Parejo en declaraciones a los periodistas antes de su ponencia inaugural..

“Les puedo adelantar que el informe concluye que eso no es así, que esos tópicos que circulan no son ciertos. Las diputaciones constituyen un escalón en la situación actual española imprescindible para el funcionamiento de la administración local; en la medida que no hay iniciativa política para alterar el mapa municipal, que está muy fragmentado, con municipios de muy distinta capacidad de gestión por lo que hace falta un gobierno intermedio”, aseguró. No obstante, Luciano Parejo recuerda que el informe trata de “ver qué cosas se pueden mejorar en el marco constitucional, y en él qué podemos respecto a sutamaño, estructura interna, o si conviene que sean representativas directas o indirectas”. “En la situación española actual no es aconsejable cambiar esa representación indirecta, aunque se pueden hacer mejoras en los mecanismos de articulación de cómo se configura efectivamente la Diputación internamente, cómo se puede mejorar su ejecutividad. En la actualidad no tiene un ejecutivo tan perfilado y probablemente eso deba ser mejorado”, afirmó el catedrático de Derecho Administrativo.

“En el plano competencial, teniendo en cuenta la transformación radical que ha experimentado España con un minifundismo municipal en la España Rural y una España urbana donde el fenómeno de la transformación urbanista rompe límites municipales, el informe plantea distintas alternativas: posibilidad de que las diputaciones sigan agrupando municipios, pero no todos, sino que atiendan solo a un tipo de municipios necesitados”, concluyó Luciano Parejo.

