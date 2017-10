La madurez creativa de Cristina Guerra

Cristina Guerra, con un ejemplar de su libro. / Guillermo Herrero

Es imposible frenar el tiempo, que vuela. A cada rato se escucha, en cualquier lugar, un “no he tenido tiempo”. Y así se nos pasa la vida, a todos, con la esperanza de que, algún día no muy lejano, haya tiempo para hacer lo que uno en realidad desea.

Cristina Guerra (Madrid, 1950) algo sabe de todo ello. Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Valladolid, ha ejercido durante más de 40 años como profesora de Lengua y Literatura. Gracias a ella, unas cuantas generaciones de segovianos se han aficionado a leer. Quizá por su faceta de profesora, desde muy joven quiso escribir. Pero “no he tenido tiempo”, reconoce ahora.

Así que, durante décadas, hubo de conformarse con redactar pequeños relatos, que luego presentaba a concursos, y en los que obtuvo, eso sí, unos cuantos premios. Entre ellos dos primeros premios en el concurso ‘Cuentos de Provincias’ organizado por la recordada asociación Horizonte Cultural, o un segundo premio en el certamen de novela corta promovido por el Centro Segoviano de Madrid. De igual forma, uno de sus cuentos aparece en una antología de los trabajos presentados al Concurso de Narraciones Breves ‘Fernando Belmonte’.

Cuando, hace dos años, Guerra se jubiló, encontró rápidamente a qué dedicar su tiempo libre. Y ahora presenta su primera novela, ‘La solitaria luz de las estrellas’ (Círculo Rojo), en un acto que tendrá lugar el próximo lunes, 9 de octubre, en el Aula de San Quirce, a las 20.00 horas.

“Se trata —explica Guerra— de una novela ambientada en la actualidad”. Aunque no quiere desvelar la trama, sí avanza que la obra tiene tres narradores, que a lo largo de las páginas van relatando sus vivencias. ¿Qué experimenta el hijo de un comerciante de provincias cuando su padre le manda promocionar los productos de la empresa en la gran ciudad? ¿Cómo evoluciona en su creación un artista apasionado que se siente desorientado y con problemas? Esas y otras preguntas se contestan en las páginas de la novela. “He intentado transmitir cómo se van abriendo camino los protagonistas cuando acaban sus estudios”, dice Guerra. Como es lógico, la amistad, el amor, la enfermedad o la muerte tienen un peso relevante en la obra. Así las cosas, ‘La solitaria luz de las estrellas’ se convierte en una profunda reflexión sobre la compleja existencia en el mundo actual.

“Para mí ha sido un reto escribir esta novela”, confiesa Guerra, quien advierte que “no tiene nada de autobiográfica” ni tampoco encuentran en ella espacio sus experiencias docentes. “Esto es otra historia completamente diferente”, agrega, revelando que con el título de la obra, inspirado en un poema de Vicente Aleixandre, ha pretendido realizar su particular homenaje a la poesía amorosa.

El lunes, ya saben, la madura Guerra presentará su primera novela. Con ella estará el académico de San Quirce Juancho del Barrio, protagonizando un acto al más puro estilo Hay Festival.

