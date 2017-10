El PP lamenta la falta de seguridad de las paradas provisionales del autobús urbano

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Raquel Fernández. / NEREA LLORENTE

La denuncia pública realizada por los trabajadores del transporte urbano de Segovia a principios de semana, en la que ponían de manifiesto “la absoluta falta de seguridad” y el “peligro de atropello” en las paradas de autobús que se han situado de forma provisional junto al Acueducto —mientras se ejecuta la primera fase de las obras de reparación de hundimientos en la plaza de la Artillería—, ha sido respaldada por varios grupos sociales y políticos.

Entre ellos, el Grupo Municipal Popular, que asegura que “es absolutamente lamentable que hayan tenido que salir los trabajadores del transporte urbano quejándose de la falta de seguridad y señalización en la parada provisional habilitada a los pies del Acueducto con motivo de las obras en la plaza de la Artillería, para que la alcaldesa, Clara Luquero, haya reaccionado y puesto en marcha unas medidas que deberían haber estado previstas desde un principio”.

Critican los populares que, “una vez más, y tal y como ya advertimos desde el PP en el Ayuntamiento la semana pasada, el Gobierno municipal socialista actúa en base a la improvisación y está sobrepasado por todos los frentes abiertos en su nefasta gestión municipal. Y no sólo hablamos de improvisación y falta de previsión en obras de parcheo como ésta, pues tenemos muy reciente lo ocurrido con los trabajos en la avenida de la Constitución”.

Según lamentan en un comunicado de prensa, “estamos viendo como el Gobierno que dirige Clara Luquero toma decisiones sin pensar en las consecuencias, generando inconvenientes a los ciudadanos y apelando a su paciencia, una y otra vez, es decir, ponen el carro delante de los bueyes”. “No es cuestión de paciencia”, señalan los populares, “sino de hacer las cosas correctamente, en el momento adecuado, señalizando e informando convenientemente y teniendo en cuenta las características de la zona, algo que no han hecho”.

Y es que, añaden, “prefieren actuar de la noche a la mañana, parchear en vez de llevar a cabo actuaciones integrales como la que se necesita en la plaza de la Artillería, para la que dicen que no hay dinero”; y acusan a los socialistas de esa falta de presupuesto, causada “por su mala gestión del dinero público, que les ha llevado a tener que destinarlo al pago de las sentencias millonarias por los pleitos que ellos han perdido y a ese pozo sin fondo que

es el CAT y que se ha llevado de momento más de 20 millones de euros”.

“Ya que después de 14 años gobernando han sido incapaces de dar solución a los proyectos que necesita Segovia, al menos les pedimos que actúen con una mínima diligencia cuando pongan en marcha las obras de parcheo”, continúa el comunicado.

Contrato del servicio Por otro lado, desde el Grupo Municipal Popular señalan que “sorprende y mucho que la alcaldesa, que aprovecha sus intervenciones para alardear de transparencia con los ciudadanos, no haya sacado a información pública el contrato de los autobuses, que aún no siendo obligatorio desde el punto de vista legal, es una cuestión de voluntad política”.

