Los estudiantes de Publicidad se concentran por la falta de profesores

Los alumnos del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas realizaron una sentada en el campus María Zambrano. / N. LLORENTE

Los alumnos del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas del campus María Zambrano comenzaron el curso hace ya quince días, pero aún hay algunas asignaturas que no han empezado a impartirse, debido a la tardía contratación de los profesores asociados. Por este motivo, más de un centenar de estudiantes realizó ayer una ‘sentada’ en el ágora del campus, en la que protestaron por la falta de docentes y pidieron al Rectorado de la Universidad de Valladolid medidas de compensación por las horas de clase perdidas.

Andrea Rabanal Montoya, representante de los estudiantes, explicaba a este respecto que “llevamos dos semanas sin poder tener clase porque los profesores asociados se incorporaron hace bastante poco, de hecho no se nos informó de la incorporación de alguno de ellos ni siquiera por e-mail, algo que se nos había prometido”. Es más, ayer mismo aún había algún docente incorporándose a las clases y lo único que hicieron fue presentar su asignatura, aseguró Rabanal Montoya.

Con la concentración, explicó la representante estudiantil, buscaban llamar la atención del Rectorado, puesto que “hemos intentado hablar con algunos de los responsables de este problema y, de momento, sólo se nos han dado largas”. Asimismo, dijo, “queremos que [esta situación] se arregle lo más pronto posible, que los profesores adjuntos puedan obtener todo lo que se merecen, porque se les han retirado ayudas económicas”.

Por último, señaló que esperan conseguir compensaciones por las horas de docencia perdidas y poder contar lo antes posible con los profesores adjuntos, muy necesarios no sólo para impartir sus asignaturas, sino también para ayudar a los alumnos de cuarto curso a realizar su Trabajo de Fin de Grado (TFG) o a desarrollar el Festival Publicatessen.

Todos incorporados Por su parte, el vicerrector del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid, Juan José Garcillán, aseguró ayer que el problema ya está solventando y que todos los profesores asociados han firmado ya sus contratos —en total son 17, aunque no todos con docencia en el primer cuatrimestre— y están en disposición de impartir las asignaturas.

“Sí que es cierto que ha habido dos semanas en las que se han realizado los procesos de contratación por vía de urgencia, un retraso que no era esperado por parte de la institución y que se ha debido a un cambio en el proceso de selección de los profesores. Este verano se cambiaron los sistemas de baremación para intentar garantizar que el proceso de contratación fuera el mejor regulado para evitar posibles arbitrariedades. Se pensó que iba a poder estar resuelto antes de verano, pero efectivamente, por diferentes causas de carácter administrativo, se ha retrasado en esos quince días del inicio de curso. Pero ahora mismo no existen esas incidencias”, aseguró Garcillán.

En cuanto a las medidas de compensación, afirmó que “desde el punto de vista económico no es viable, así que se podrían buscar otro tipo de alternativas”. Así, señaló el vicerrector que entre las posibilidades “se baraja la oferta de algún tipo de curso o seminario, que si no fuese específico de las materias de las que han perdido esa docencia, por lo menos pudiesen complementar su formación”.

En total, son unos 300 alumnos los que se han visto afectados por esta falta de docentes, del Grado de Publicidad y fundamentalmente al área de Comunicación Audiovisual, “la unidad docente que ha recibido tres dotaciones de profesor ayudante y es la que, de momento, tiene un porcentaje de profesores asociados más elevado”, informó Garcillán.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.