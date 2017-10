La FCyLF veta a César Arcones como profesor de los cursos de monitor

César Arcones. / JUAN MARTÍN

La Federación de Castilla y León de Fútbol, a través de la escuela de entrenadores que preside Luis Díaz, ha vetado a César Arcones como profesor de los cursos de monitor de fútbol sala que se llevarán a efecto próximamente en Segovia.



Así lo ha confirmado a esta redacción el director de la escuela de entrenadores de Segovia, Héctor Martín, que acudió en pasadas fechas a Valladolid con el fin de tomar parte en una reunión para organizar los diversos cursos de formación que a lo largo de la temporada realiza la Federación a través de sus delegaciones provinciales.



A la hora de valorar el profesorado que podía impartir las clases de monitor de fútbol sala en Segovia, desde la escuela de entrenadores de la Federación se le señaló de manera expresa a Martín que no podía contar con César Arcones, un hecho que no deja de ser extraño teniendo en cuenta que el segoviano, que cuenta con todos los títulos dentro del fútbol sala y que atesora una enorme experiencia en el ámbito de la enseñanza de este deporte, sí había tomado parte como profesor en dos cursos de monitor de fútbol sala, organizados en Segovia en años precedentes, sin un solo problema, mientras formaba parte de la Federación Española de Fútbol como integrante del cuerpo técnico de la Selección Española.



Arcones salió del citado cuerpo técnico hace apenas un año, después de que el combinado nacional no consiguiera reeditar el buen papel que hizo en campeonatos precedentes; como una de las razones para salir de la Federación se le esgrimió una de las columnas que escribió en la sección ‘Desde la grada’ de este diario, en la que lamentaba que “me da pena ir a los campeonatos de España de juveniles y no ver una selección de mi comunidad”.



El técnico segoviano señaló a esta redacción que “la Federación es muy libre de elegir el profesorado que quiere que imparta los cursos, faltaría más, pero no entiendo lo que ha podido cambiar desde que era profesor para que ahora no se cuente conmigo de una forma tan taxativa”.

