Un buen partido a destiempo

Ayrton y Calleja intentan taponar el lanzamiento de Cata Díaz en el último partido que el Getafe y la Segoviana disputaron en La Albuera. / JUAN MARTÍN

A las siete de la tarde de hoy, el campo de La Albuera vivirá un encuentro amistoso con dos meses y medio de retraso. Gimnástica Segoviana y Getafe saltarán al terreno de juego para jugar el tradicional partido con el que el club azulón compensa al Ayuntamiento de Segovia por la cesión de las instalaciones durante la semana (a veces más, a veces menos, como este año) en la que el primer equipo realiza su concentración de pretemporada.



El choque, que en el mes de julio podía tener un cierto interés para ver las primeras evoluciones de ambos conjuntos de cara a la temporada, no pudo disputarse en su momento por un problema de agenda, trasladándose hasta este 4 de octubre, cuando los dos equipos se encuentran en plena campaña, pero con el agravante para la Segoviana de que, mientras que el Getafe tiene semana de descanso por los compromisos internacionales de la Selección Española, el conjunto gimnástico tiene el próximo domingo un importante compromiso en La Albuera frente al Rácing de Ferrol.



Es de esperar que Abraham priorizará el partido de Liga sobre cualquier otra disquisición, por muy de Primera División que sea, y tratará de no cargar demasiado las piernas de sus jugadores, puesto que lo que verdaderamente cuenta es lo que pase el domingo. Así, los espectadores tendrán la oportunidad de ver las evoluciones de jugadores que no han gozado de demasiados minutos a lo largo de la temporada, más algunos juveniles que apuntan alto en la cantera gimnástica.



El encuentro será dirigido por el colegiado segoviano Germán Cid Camacho, y tendrá un coste de dos euros en entrada general, mientras que los socios tendrán entrada gratuita.

Día del Niño La Gimnástica Segoviana ha preparado una serie de actividades para los niños en las horas previas del partido ante el Rácing Ferrol. De esta manera, el club azulgrana preparará hinchables, juegos y un futbolín humano en los aledaños al campo de La Albuera, al tiempo que dará la opción a los aficionados a conocer a los distintos cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, ejército, policía local, guardia civil y policía nacional que, como en ediciones anteriores de este ‘Día del Niño’, también estarán presentes. Además, el club ha puesto entrada gratuita para los menores de doce años, y de cinco euros para la persona mayor (no socio) que les acompañe.

