La doble oposición de dos bomberos

De pequeño, Jonathan Díez pasaba delante del parque de Bomberos de Segovia cuando salía del colegio Claret y miraba con ilusión los uniformes y los vehículos soñando que un día pudiera vestir alguno de ellos y subir a un camión con los rotativos en marcha para acudir en ayuda de alguna persona con dificultades por el fuego. Años más tarde, la burocracia y un cuestionable proceso selectivo que los tribunales deberán dirimir sobre su idoneidad estuvieron a punto de truncar el sueño de Jonathan, que junto a su compañero sevillano José María Lorite presentaron una reclamación sobre el concurso-oposición que en 2015 abrió la posibilidad de acceder a una de las seis plazas de bombero conductor en Segovia.

El recurso presentado por ambos aspirantes terminó en el tribunal contencioso-administrativo de la capital, que el pasado 27 de septiembre abrió la causa contra el Ayuntamiento de Segovia en la que los reclamantes solicitan la repetición de un proceso que ambos definen como “irregular” y que a su juicio no garantiza la igualdad de oportunidades para los candidatos.

Jonathan explica que a lo largo de todo el concurso se han detectado anomalías que en su opinión ponen en cuestión la validez del concurso casi desde su inicio. Así, indicó que tras alcanzar el primer puesto en la primera fase del temario y uno de los primeros en las pruebas físicas, afrontó el supuesto práctico que exigía el tribunal calificador “con mucho ánimo, ya que estaba bien preparado para ello”.

Pero su ánimo se tornó en decepción al saber que el tribunal le suspendió junto a otros candidatos, y su decepción en indignación cuando a la hora de pedir la revisión del examen al tribunal se le denegó esta posibilidad, señalando que lo único que podían hacer era dejarle leer el ejercicio “para refrescar la memoria”.

El bombero segoviano –que actualmente trabaja en la Diputación de Valladolid donde obtuvo su plaza también en concurso oposición- asegura que la oposición de las plazas en Segovia “no cuenta con un protocolo de corrección que establezca unos criterios mínimos exigibles a los aspirantes en un supuesto práctico”. Así, señaló que le de Segovia no es el único caso ya que en otras capitales también se establecen pruebas específicas a las exigencias del trabajo en cada parque, y abogó por que exista un protocolo homologado al que los bomberos puedan acceder de manera conjunta en todo el territorio nacional.

A la espera de que el tribunal resuelva sobre su reclamación, que espera que sea en pocos días, Jonathan señala que su actuación no va en contra de ninguno de los compañeros que han obtenido su plaza en este concurso, sino que está dirigida a que se eviten situaciones de “injusticia y caciquismo” que se producen en este tipo de procesos “con más frecuencia de la que sería deseable”. La justicia determinará quien tiene la razón, y de la sentencia dependerá si los dos recurrentes continuarán con su lucha.

