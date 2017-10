Así son las tasas, impuestos y precios de 2018

A falta del trámite de información pública, y alegaciones, de 30 días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia , las Ordenanzas Fiscales del año que viene, el conjunto de tasas, impuestos y precios públicos que regirán en el municipio de Segovia a partir del 1 de enero del año próximo, han sido validadas por la corporación en pleno.

Desde PP e IU curiosamente coinciden en que son prácticamente más de lo mismo, que siguen la línea de los dos años anteriores, salvando quizá la rebaja en algunos tramos de la tasa del agua.

Esta medida ha llevado a la oposición a apuntar que el equipo de Gobierno municipal “rectifica” hasta cierto punto el ‘tasazo’ de 2015, mientras el concejal de Hacienda insiste en que no es que la subida de la tasa haya llevado a un superávit este año, sino que se prevé que en 2018 podrían recaudarse hasta 180.000 euros de más. Añade que lo que ha ocurrido es que por fin se ha conseguido un equilibrio entre los ingresos por la recaudación de la tasa y el coste efectivo del servicio.

El Grupo Municipal Popular recuerda que el “tasazo” del agua ha supuesto una subida que va desde los 3,5 millones de euros recaudados en 2014 a los 5,67 millones que se espera recaudar en 2017.

RESUMEN DE LAS NOVEDADES QUE ENTRAN EN VIGOR EL AÑO QUE VIENE

TASA DEL AGUA: Reducción de las tarifas para compensar el superávit previsto de 180.000 euros, de tal forma que en el tramo b2 de suministro doméstico —con un consumo de entre 16 y 25 metros cúbicos, pasa de 0,60 euros el metro cúbico a 0,33 euros, lo que supone una reducción del 45%. En el tramo b3, de 26 a 50 metros cúbicos de consumo, pasa de 0,67 euros por metro cúbico a 0,54, reducción del 19,40%.

TASA DE BASURA: La propuesta incluye una bonificación para casas rurales y viviendas de uso turístico del 40% por alojamientos de hasta 10 plazas y de 50% para alojamientos de más de 10 plazas. IBI: En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se aplicará una reducción del 1,75% en 2018, pasando el tipo actual del 0,4899 a 0,481. ICIO: Actualización e inclusión de nuevos módulos de valoración de obras y ampliación de la bonificación de adecuación de locales comerciales en los barrios, que pasa del 30% al 50%, incluyendo también los despachos profesionales en este Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Tasa por entradas de garajes y pasos de vehículos: Modificación de la categoría de los polígonos que pasa a la quinta (ligera reducción del precio a pagar). Tasa por el uso de la estación de autobuses: A partir de enero, las empresas de transporte de viajeros que utilizan las instalaciones remodeladas tendrán que pagar en base a un sistema que tiene en cuenta tanto el número de expediciones como el de viajeros declarados por ellas mismas. Propuestas del Partido Popular

Evitar la ruina del recinto Amurallado

Entre las propuestas del Grupo Municipal Popular que no se han tenido en cuenta para su incorporación a las ordenanzas fiscales del año que viene, destaca la aplicación de una bonificación del 95% en el ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), a los promotores de rehabilitaciones integrales de inmuebles de uso no comercial dentro del recinto amurallado.

Rebaja de la tasa del agua en el tramo de consumo superior

La “rectificación” que el Gobierno municipal socialista ha introducido en la tasa del agua en 2018 no alcanza por igual a todos los tramos de consumo y, por ese motivo, el principal grupo de la oposición ha planteado otra rebaja para las familias con mayor consumo, a partir de 50 metros cúbicos al cuatrimestre.

Propuesta de Ciudadanos: Un IBI más reducido

Ciudadanos abanderaba una mayor reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles en el municipio, de al menos un 5%, ya que considera que es muy elevado en Segovia. A pesar de que no se ha tenido en cuenta esa medida, la portavoz, María José García Orejana, ha justificado la abstención de ella y la otra concejala de la formación, Miriam Sanz, en que sí se han incorporado a las Ordenanzas Fiscales de 2018 algunas iniciativas, en relación con el ICIO para comercios y despachos profesionales y la tasa por entrada de garajes y paso de vehículos en los polígonos, que se han discutido en reuniones y comisiones, cuestión esta última, la de abrir el debate en los meses anteriores, que ha sido valorada también por el resto de la oposición.

Propuesta de UPyD: Terrazas

El voto favorable del Grupo Municipal de UPyD Centrados en Segovia ha estado motivado, según su portavoz, Cosme Aranguren, por un lado en que haya salido adelante, aunque con la abstención del Grupo Socialista, su propuesta para reducir la tasa de ocupación de espacio público para terrazas de hostelería en la categoría especial, una medida que afecta a los establecimientos con los mejores emplazamientos del casco histórico de la ciudad. Para Aranguren, además, era de justicia después de que en 2017 se haya reducido un 18% en el resto de categorías. Por otro lado, Centrados en Segovia ha tenido en cuenta que la propuesta que ha llegado al pleno contempla “mejoras” en relación con el “tasazo” o el IBI, entre otras.

Propuesta de IU: Tasas a los opositores

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, y único concejal de la formación, Ángel Galindo, también comprobó como su propuesta para reducir un 50% la tasa por inscripción en pruebas selectivas de personal. Hasta este año, para plazas del grupo C2 y E, la tasa oscila entre 20 y 25 euros, y el coste es de 58,60 euros para las del grupo A. La tasa para acceder al examen de las plazas de bomberos y policía es de 48,90. IU entiende que “es bastante alta en comparación con los precios que se dan en otras ciudades, y en ocasiones llegan a ser más del doble”, aunque Galindo reconoció en el pleno que en el Ayuntamiento de Segovia están libres del pago los desempleados inscritos en la Oficina de Empleo.

