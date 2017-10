Vecinos de Los Ángeles demandan a la alcaldesa por falsedad documental

Vista aérea de Los Ángeles de San Rafael. / Kamarero

La ya ‘vieja’ sentencia judicial —del año 2012— que obligaba al Ayuntamiento de El Espinar a recepcionar la urbanización de Los Ángeles de San Rafael, en sus fases I y II, sigue trayendo cola. La última, una querella presentada por la comunidad de propietarios de Los Ángeles contra la actual alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, a la que acusan de falsedad documental y prevaricación.

El asunto, sumamente complejo, arranca cuando, después de aquella sentencia, el entonces alcalde de El Espinar, Francisco Jorge, firmó un acuerdo con el presidente de la comunidad, Óscar Gil, para que el Ayuntamiento no tuviera que asumir durante cinco años la gestión del agua. Pero, según denuncia ahora la presidenta de la Comunidad de Propietarios de Los Ángeles, Lucía Cobo, tal acuerdo “debía pasar por la Junta de Propietarios para su ratificación, como es preceptivo, pero dicha asamblea nunca se celebró, por lo que el convenio no tiene ninguna validez”.

En lo referente al pago del agua, los vecinos están ahora abonando la tasa municipal, sensiblemente inferior a la exigida por Aquona, empresa encargada de la gestión del servicio, que últimamente ha denunciado a numerosos propietarios al entender que no liquidan sus deudas. En la tramitación de estas denuncias, el juez ha solicitado al Ayuntamiento de El Espinar un certificado sobre el acuerdo firmado con Óscar Gil. Y ahí es donde ahora radica la diferencia, dado que la comunidad de propietarios entiende que Palomo “ha firmado un documento falso”.

“Ha certificado en falso —añade Cobo—; el acuerdo del que se habla no es válido”. Con ese argumento, la comunidad de propietarios dice haber presentado una querella contra Palomo, anunciando además que “si el juez no la admite, también iremos contra él”.

Aneja a la polémica suscitada, la alcaldesa aseguró ayer a esta Redacción no tener ninguna notificación de la querella. “No tengo constancia, pero estoy super tranquila”, declaró Palomo, quien añadió que “todo lo que he firmado ha sido en el desempeño de mi cargo, y siempre dentro de la legalidad”. Para acabar, la regidora dijo respetar a quien quiera presentar una denuncia, si bien advirtió que “luego habrá que ver si es admitida a trámite y si acaba en un juicio”.

