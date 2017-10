La colaboración de la Policía Nacional con otros cuerpos es “exquisita”

Foto de familia de los miembros de la Policía Nacional que recibieron ayer sus condecoraciones y menciones. / KAMARERO

Con el himno de España comenzaba ayer el acto festivo de la Policía Nacional, con motivo de los Ángeles Custodios, como símbolo de respeto y lealtad hacia el Estado en un día en el que el referéndum ilegal de Cataluña celebrado el domingo estaba en la mente de todos. También en la de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, quien ante los medios de comunicación quiso trasladar “mi felicitación a todos los agentes de esta provincia, mi reconocimiento por la labor que hacen. Un reconocimiento y una felicitación que quiero hacer extensiva a todos los agentes de la Policía del territorio español, sobre todo en estos momentos que no están siendo fáciles, porque ellos trabajan por nuestra seguridad y sobre todo por salvaguardar nuestra libertad. En esencia, eso es el Estado de Derecho y ahí están las 24 horas del día, los 365 días al año y en cualquier circunstancia”.

Ya en su discurso ante los agentes de la Policía Nacional y sus familias, las autoridades civiles, políticas y militares, Sanz destacó la “excelente labor” que diariamente realiza la Policía Nacional para garantizar “la seguridad, los derechos y libertades de los segovianos”. Y continuó resaltando “los buenos niveles de seguridad de la ciudad de Segovia, gracias al trabajo y al esfuerzo continuo que desarrollan los agentes de la Policía Nacional, para evitar actos delictivos y dar respuesta a los que se registran con las máximas garantías, así como para salvaguardar el Estado de Derecho”.

Recordó la subdelegada del Gobierno que es una misión que “a veces se ve y otras no. Aunque de forma discreta, casi invisible, están ahí, cumpliendo su función, la que les encomienda la Constitución Española: velar por la seguridad, por el cumplimiento de la Ley y por las libertades de los españoles y de todos los ciudadanos que conviven con nosotros o nos visitan”.

Además, Sanz recordó los buenos resultados en la seguridad que registra la ciudad de Segovia, que “no son fruto del azar ni de la casualidad”, sino que, añadió, “son la consecuencia del trabajo bien realizado por profesionales cualificados y con voluntad de hierro a la hora de poner en marcha los programas de seguridad”.

Los buenos resultados conseguidos por el anterior comisario jefe de Segovia, Juan Jesús Herranz Yubero, fueron mencionados también por su sucesor en el cargo, Manuel Antonio de la Fuente, para quien “el anterior comisario deja el listón muy alto”. Respecto a la organización de la Comisaría de la ciudad, aseguró que “el Cuerpo está muy bien estructurado, dentro de las limitaciones que existen y que de todos son conocidas, pero la forma en la que está la plantilla y cómo está distribuido el personal en función de las necesidades que nos demanda la sociedad está muy bien estructurado”.

El único ‘pero’, que no queja, lo puso en el número de efectivos, ya que “el tema de recursos humanos es como el dinero, siempre es un bien escaso y todo lo que nos venga de más bienvenido será. Es mejorable, pero nos tenemos que ajustar a lo que hay”.

También insistió De la Fuente en la buena colaboración que tiene la Policía Nacional de Segovia con los otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que calificó que “perfecta, exquisita de verdad”; y en la necesidad de contar con la participación ciudadana para prevenir delitos, porque “se está demostrando, cada día más, que sin la participación ciudadana la Policía pierde cierta capacidad de visión; es fundamental en la lucha contra la delincuencia”.

De hecho, en su discurso ante los asistentes a la fiesta de los Ángeles Custodios, el comisario jefe insistió en que “la Policía Nacional es una Policía para y por los ciudadanos, pero no debemos olvidar que la seguridad es una cuestión que nos afecta a todos. Consecuentemente abogo a la colaboración ciudadana como complemento primordial para el desarrollo de la función policial”.

Actuaciones destacadas De la Fuente destacó también la labor realizada por los integrantes de la plantilla que conforma la Comisaría Provincial de Segovia. Por ejemplo, explicó que “la faceta asistencial y de ayuda permanente que realizan los Grupos de Atención al Ciudadano se refleja en la realización de 87 actuaciones humanitarias de las más distintas índoles, manteniendo en todo momento una estrecha colaboración con otros servicios de emergencias como la Policía Local, bomberos, sanitarios y trabajadores del sector funerario”.

Resaltó, asimismo, “la permanente y delicada labor que realizan los miembros de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, tanto en el área de investigación como de protección, todo ello debidamente engranado con las distintas administraciones e instituciones con competencias en violencia de género, familiar, sexual y en protección de menores”.

Y en materia de extranjería, apuntó “la eficacia profesional de los componentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, ya que duplican con creces a fecha de hoy los objetivos estratégicos marcados para el presente año, dirigidos específicamente a las expulsiones cualificadas de extranjeros internos en el centro penitenciario y

de otros delincuentes habituales que se encuentran en situación administrativa de irregularidad en España”.

De la Fuente mostró su reconocimiento también a los funcionarios que prestan sus servicios en las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano y a aquellos que trabajan en las de expedición del DNI y Pasaportes; y transmitió sus felicitaciones a los agentes que fueron condecorados ayer.

