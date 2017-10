La primera alegría liguera

Los jugadores de la Segoviana se abrazan tras marcar un gol en un encuentro anterior. / MARTA HERRERO

Dos goles de Dani Calleja sirvieron para que la Gimnástica Segoviana lograse la primera victoria de la temporada tras el 0-2 cosechado en San Sebastián de los Reyes. Dos goles de Dani Calleja dieron aire a un equipo azulgrana que deja de ser colista, y que ve luz después de un inicio muy pobre de campeonato.



Sin opción a seguir fallando. Así se presentaba la Gimnástica en Madrid para enfrentarse a un Sanse también en caída libre. Sin duda, un partido de urgencias para ambos equipos que necesitaban volver a puntuar ya. Para el encuentro y ante la necesidad de ganar, Abraham García puso a Ayrton y Fernán en la delantera, bien ayudados por Dani Calleja y Dani Arribas por bandas para intentar crear todo el peligro posible en el área local.



La primera ocasión del encuentro sería en el minuto 5 por parte visitante, con un intento de pase interior a Fernán que despejó atenta la zaga sansera logra despejarlo. El gallego se mostró muy enchufado en el partido, pidiendo el balón de manera constante, e intentado acciones personales que se estrellaban en la férrea defensa local.



Hubo que esperar al minuto 18 para que el Sanse creara peligro. Pase en largo de Rubén Mesa a Maganto y tras control de éste último, centro atrás que despeja Alberto contundentemente a saque de banda. Más clara sería la oportunidad dos minutos después cuando Fer Ruiz se internaba por la derecha y el pase de la muerte lo fallaba inexplicablemente Rubén Mesa en el segundo palo con Pablo ya batido.



El susto hizo reaccionar a Abraham García que saltó del banquillo pidiendo más atención a su defensa, donde Javi Marcos y Anel tenían problemas de coordinación. En el minuto 31, gran oportunidad del Sanse tras un pase de Borja Díaz a Maganto, que disparaba cruzado para que Pablo despejara por bajo in extremis un gol cantado ya por los sanseros. El Sanse perdonaba el primer gol a una Segoviana que sufría.



En el 39 otro disparo raso desde la frontal del área del defensa Juanfran se marchó muy cruzado a la izquierda de la portería visitante. La Gimnástica era mucho más efectiva en defensa que en ataque, donde Ayrton estaba desaparecido y las ocasiones fueron prácticamente nulas en la primera parte.

Dos zarpazos No se movieron fichas para la segunda mitad aunque varios jugadores calentaban ya en la banda. El punto no le valía a ninguno y las necesidades les impedían jugar con fluidez, pero fue la Segoviana quien salió con más ganas al campo, y en el minuto 49 llegó su gran opción, cuando un centro por la izquierda lo intentaba controlar Dani Arribas, que caía dentro del área en la pugna con Neyder. Dani Calleja no dudó en lanzar el penalti, y batió sin problemas a Carlos Morales.



La Segoviana tenía que guardar el resultado como oro en paño y se le notó mucho más férreo en defensa, despejando y cortando todo ataque local, además de intentando ampliar la renta, cosa que logró gracias a un golazo de Dani Calleja que enganchó un potente zapatazo desde fuera del área que se colaba como un obús por la escuadra izquierda de Carlos Morales que nada pudo hacer. Espectacular 0-2 que encarrilaba el encuentro por parte gimnástica. En el 66, se produjo buena jugada en velocidad con paredes entre Dani Calleja y Ayrton, pero el último pase hizo imposible el control del balón por parte del jugador leonés.



Estiró líneas el Sanse y con balones largos buscaba la espalda de la defensa visitante, pero el equipo local se perdía en precipitaciones y pases a la nada. Los segovianos, que llegaban a defender hasta con línea de 6, quemaban minutos con el 0-2 favorable en el marcador. En el 80, llegó un remate potente de Rubén Sánchez dentro del área que se marchaba muy alto por encima del larguero, que cerró la cuenta de las ocasiones de gol para los madrileños, que acabaron cediendo los puntos ante una Segoviana que dio un buen alegrón a los cerca de dos centenares de aficionados que se desplazaron para animar al equipo.

