Otras asignaturas Erasmus

Laura Ruano Bravo, 22 años, Torrecilla del Pinar, estudia Lenguas Modernas en Madrid. Erasmus en Alemania (Bonn). / E.A.

El plan de Erasmus en España cuenta con numerosos destinos en todo el mundo donde los universitarios pueden elegir un país desconocido con el objetivo de vivir una nueva experiencia didáctica y vital. Desde el año pasado, se ha disparado el número de españoles que se van a estudiar en el extranjero.

Muchos universitarios segovianos, al igual que el resto de estudiantes del país, han querido conocer de primera mano este plan de estudios que parece contar con numerosas ventajas. Algunos estudiantes que experimentaron la vivencia del Erasmus explican sus miedos, expectativas y experiencias.

En general tenían muy claro cuál querían que fuese su destino, otros no sabían a qué país viajar, o directamente no les importaba demasiado, simplemente realizar esta nueva experiencia en un lugar desconocido.

Pablo López explica que él no eligió su destino, “no decidí Polonia, Polonia me decidió a mí. Tuve oportunidad de escoger tres opciones en la universidad y no me tocó ninguna de ellas en la primera vuelta. Al final, en la sesión pública donde los que no tienen plaza escogen las que quedan, elegí Katowice porque era la que más me atraía: un lugar totalmente diferente a España, lejos, con cultura diferente”.

Laura Sacristán explica que viajó a Forli, Italia, porque es un país que siempre le ha fascinado, tanto por el idioma como por la cultura y el arte.

Normalmente, como el caso de Laura Ruano, estudiante de Alemán que viajó a la cuidad de Bonn, Alemania, los estudiantes aprovechan esta experiencia para aprender un idioma que necesitan en su vida profesional, pero la lengua no es siempre una de las razones de la elección de destino. Raúl Sacristán sí tenía como primordial objetivo aprender un idioma, el que fuera y, aunque sus principales destinos fueron de habla inglesa, al final terminó en un país donde apenas conocía algo del idioma, Italia. Consiguió su objetivo en esos nueve meses y se alegra de ese viaje de estudios a Italia aunque no era su primera elección.

Todos se embarcaron en este viaje para pasarlo bien, sin duda. Laura Sacristán apunta que “por la palabra Erasmus, lo primero que se me vino a la cabeza fue la palabra disfrutar, y eso fue lo que hice. Aprendí en la escuela con los niños, con los profesores y con los padres; disfruté viajando, hice amigos, aprendí idiomas, supe valerme por mi sola y afrontar las diferentes dificultades, y también pude disfrutar de los diferentes planes con amigos”.

Lanzarse no siempre es fácil y siempre se puede poner excusas para echarse atrás. La mayoría coincide en que sus mayores miedos se centran en lo desconocido, no saber lo que se va a encontrar allí ni si conseguirán adaptarse a ese nuevo estilo de vida y a un nuevo idioma; sin embargo, los miedos no suelen superar la realidad y “nada más llegar empiezas a soltarte”, explica Laura Ruano.

Tras varias semanas, comentan todos, aprendes el idioma ‘a la fuerza’, y coinciden en que, aunque las primeras semanas es duro adaptarse, después aprendes rápidamente porque no te queda otra. Salir de casa es la mejor forma de ‘romper el cascarón’, dicen. Paula Pascual tenía miedo de sentirse sola en un lugar tan lejano de su casa pero sus miedos se desvanecieron pues la realidad fue totalmente contraria.

Por lo general, ninguno habla de malas experiencias o decepciones. Carlos Gómez sostiene que de lo único que se arrepiente es de no haberse atrevido antes a hacerlo, “ya que siempre ponemos excusas a todo lo que nos asusta un poco, al final hay que lanzarse”.

También explica que al principio hablaba sin usar conjugaciones: “yo comer carne ayer” y expresiones similares. Carlos afirma que se sorprendió a sí mismo al aprender a hablar en casi perfecto inglés tan rápidamente.

En cuanto a las expectativas del viaje, unos ni siquiera las tenían y otros, simplemente aprender; la mayoría, disfrutar.

Paula Pascual afirma que sus expectativas eran principalmente salir de la rutina y viajar mucho, y admite que se cumplieron totalmente y le gustó tanto que este año repite.

Lo fácil y barato que es viajar ha sorprendido mucho a estos estudiantes, que indican que han hecho más viajes en un año que en toda su vida anterior.

Lo que sin duda más sorprende a los erasmus segovianos sobre estos viajes es sin duda la facilidad hacer nuevos amigos, dejando atrás prejuicios y vergüenza.

Carlos Gómez cree que es muy fácil conocer a gente nueva y que puedes hacer amigos de todas las partes del mundo. “En un pispas se derrumban los prejuicios y te encuentras compartiendo pizza con un indio, contándole un chiste a un turco, dándole jamón a un polaco y empapándote de sus culturas”, relata.

Pablo López abunda sobre este mismo tema: “me sorprendió lo abierta que es la gente que va de Erasmus, indiferentemente del país de procedencia; gente con la que puedes hablar de todo y cuando quieras. También me quedé alucinado con la capacidad de uno de vivir sin la mitad de las cosas que tenemos por casa, además de estar tanto tiempo lejos de los míos sin tener una necesidad enorme de volver.”

Sandra Crespo añade que lo que más le sorprendió fue la facilidad de los españoles para unirse y hacer ‘piña’. De hecho, asegura que una de sus mayores dificultades fue tener que ‘escapar’ de otros estudiantes españoles para así conocer gente extranjera, aprender el idioma y tener nuevas experiencias.

Paula Pascual comenta que fue muy chocante cómo es la gente de Estonia, muy fría en comparación con los españoles, pero añade que eso no resultó un problema para conocer gente. Eso sí, indica un problema que tienen muchos de los universitarios que salen al extranjero a estudiar, la búsqueda de un alojamiento. Según la Conferencia Erasmus, el 45% de los estudiantes de intercambio tienen grandes dificultades para encontrar alojamiento. Laura Sacristán dice que ella, finalmente, tras mucho tiempo de búsqueda, tuvo que irse a una residencia por ser lo más seguro y económico.

Lo más difícil para Carlos Gómez fue volver a casa y dejar a los amigos que hizo en su estancia como erasmus. Para Paula Pascual, adaptarse a las bajas temperaturas y la abundante nieve, mientras Raúl Sacristán piensa que la adaptación a la universidad, cambio de horarios y aprobar sin entender el idioma fueron problemas iniciales que, señala, duraron muy poco.

¿Defraudados en algo? Todos están de acuerdo en que prácticamente nada. Raúl Sacristán mantiene que nada absolutamente le desagradó porque prácticamente fue un año en el que “haces lo que te apetece cuando te apetece”. Es más, termina calificándolo como “un año idílico”.