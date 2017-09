Creer hasta el final

El pívot del Naturpellet Segovia, Buitre, celebra el gol del empate (4-4) ante el Jaén Paraíso Interior. / KAMARERO

El Naturpellet tiene más sensaciones positivas que puntos después de sumar uno que le supo a tres en el encuentro que disputó ante el Jaén Paraíso Interior, que en dos ocasiones se puso el partido muy a su favor, y en otras dos vio cómo su oponente le remontaba el par de tantos de diferencia con los que se colocó el equipo que entrena Dani Rodríguez. Buitre, a un segundo para el final, marcó el empate definitivo.

Aunque el Pedro Delgado haya vivido encuentros muy grandes de fútbol sala, no se puede olvidar que, en la presente campaña, el equipo pequeño es el Naturpellet, y el grande el Jaén, que ejerció como tal en los primeros minutos de partido, presionando en toda la cancha a su oponente, de tal manera que el equipo de casa se veía extraordinariamente agobiado a la hora de poner el balón en juego.

No se había cumplido el segundo minuto cuando el equipo andaluz ya se había puesto por delante en el marcador, gracias al acierto de Alan Brandy (el mejor de los visitantes) después de que Cidao rechazara un lanzamiento de Boyis. Y, como quiera que Diego no veía del todo claro el arranque de su equipo y cambió a su cuarteto inicial de golpe, su rival en el banquillo aprovechó que Carlos Muñoz estaba descansando para meter a Ángel Bingyoba, que superó con mucha claridad a todos los defensores segovianos para hacer el 0-2 y meter en muchas complicaciones al Naturpellet, hasta que volvió Carlos a la pista, y le sujetó mucho mejor.

El equipo local estaba desactivado casi de manera total, y su técnico vino a echar una mano con un providencial tiempo muerto. Con las ideas más claras, el Naturpellet elevó su intensidad, puso complicaciones al juego de toque del Jaén, y en la primera contra clara que tuvo, Juanfran redujo las distancias aprovechano una buena asistencia de Álex Fuentes.

Pese a que el gol elevó la moral de las huestes segovianas, lo cierto fue que el ‘olivo mecánico’ siguió gozando de oportunidades para marcar, tanto en las acciones de estrategia que los visitantes siempre terminaban rematando, como en jugadas aisladas como en un remate de Burrito al que Cidao dio respuesta, o un mano a mano de Alan Brandy que se marchó fuera por poco.

Pero el paso de los minutos terminó por espaciar las ocasiones de gol visitantes, y puso a los de casa más en su sitio, aumentando su tiempo de posesión de la pelota, y generando un cierto peligro sobre el marco de Dídac, hasta que a cinco minutos para el descanso, Javi Alonso realizó una extraordinaria acción personal, buscando el momento justo para ceder el balón a Sergio, que igualó la contienda, y puso al Jaén en un estado de nervios que no anduvo lejos de meterle en líos, con demasiadas protestas y alguna fea acción que enervó al público. Aún así, la cosa no pasó a mayores y al descanso se llegó con 0-0, Brandy sacando bajo palos una acción a balón parado con remate de Javi Alonso, y Dídac enviando a córner un lanzamiento lejano de Carlos Muñoz.

El descanso le vino mejor al Jaén que al Naturpellet, porque los de Dani Rodríguez volvieron a dominar al equipo de casa, al que las bajas de Alvarito y Borja Blanco, aunque este último estaba en el banquillo, comenzaron a pasarle factura. Aún así, las oportunidades para marcar no eran excesivas, porque el Naturpellet se defendía con criterio a la espera de que el rival se tomara un respiro, cosa que hizo después de reclamar gol en un taconazo de Brandy que sacó Álex Fuentes en la misma raya. Álvaro López tuvo en sus botas el 3-2, pero Dídac impidió el tanto, y con esta ocasión llegaron unos minutos en los que hubo más intención que acierto.

El partido entraba en su recta final cuando Dídac recibió un balón despejado cerca de su área, avanzó unos metros y decidió chutar a portería, en una acción muy cómoda para Cidao. Pero el portero segoviano perdió una décima de segundo pensando en lo que iba a hacer después de parar el balón, que se le escapó y quedó a los pies de Dani Martín, que hizo el 2-3. En pleno desconcierto local, Víctor Montes marcó el cuarto del Jaén en otra contra.

La batalla del cansancio El Naturpellet necesitaba aire, y se lo dio de nuevo Diego Gacimartín, que volvió a parar el partido con un tiempo muerto, colocando a Carlos Muñoz de portero-jugador. No fueron excelsas las acciones de cinco para cuatro en la recta final del choque, pero el Jaén dio también muestras de agotamiento, y su defensa del portero-jugador fue más posicional que activa.

En el duelo del agotamiento, parecía que iba a ser el equipo visitante quien se llevara el gato al agua, y así lo comenzaron a entender los aficionados que iniciaron el desfile hacia la salida. Pero a minuto y medio para la conclusión, Rodrigo puso el 3-4 recogiendo un rechace de Dídac y ‘obligando’ a los espectadores a quedarse hasta el final del partido, a la espera de que un gol segoviano cambiara la decepción por la alegría. Y el gol llegó, más por empuje que por juego, después de que el balón cayera al área jiennense, donde había tres jugadores del Naturpellet y uno visitante. Buitre ajustó al palo el definitivo 4-4 que le dio otro punto al equipo segoviano, que supo mucho mejor de lo que le supo la igualada ante el Zaragoza.

