En la Copa también ganan

Bruno consigue superar a la defensa manchega para intentar batir a De La Cruz. / AMADOR MARUGÁN

El Viveros Herol Nava ha pasado de tener al Alarcos como una de sus bestias negras en sus campañas en la División de Honor Plata, a derrotarle en dos ocasiones en un plazo de menos de un mes. En esta ocasión la victoria segoviana llegó en el encuentro de la primera eliminatoria de Copa del Rey, a partido único, por lo que ahora el cuadro segoviano jugará ante un equipo de Liga Asobal, el MMT Zamora, en el encuentro que se volverá a tener como escenario el frontón de Nava de la Asunción.



El partido tuvo al conjunto segoviano como líder claro, llevando la iniciativa tanto en el juego como en el marcador prácticamente desde el primer minuto, si bien el Alarcos no permitió que el encuentro se le fuera de las manos salvo en los últimos compases de la primera parte, para reaccionar tras el descanso.



El equipo ciudadrealeño planteó una defensa férrea, buscando sus opciones a la contra. Pero lo que se encontró fue con un Viveros Herol muy acertado en su juego de ataque, y que en defensa volvió a bajar la persiana. Prueba de ello fue que, en los primeros diez minutos de juego, su oponente solo consiguiera marcar un gol, lo que contribuyó a que los locales tomaran el mando en el electrónico, que ya no abandonaron.



Pero con el paso de los minutos el juego se fue estabilizando, los locales comenzaron a tener algunos problemas para superar a la defensa que planteó Javier Márquez, y así durante algunos minutos hubo más momentos para aplaudir la actividad ofensiva, que la de ataque.



La recta final del primer período vino a disparar en el marcador al equipo de Dani Gordo. La defensa segoviana volvió a elevar el nivel, y gracias a ello el ataque pudo trabajarse con mucha más comodidad, y por lo tanto, acierto. Tanto fue así que al descanso el electrónico marcaba un 15-8 a favor del Viveros Herol que dejaba el choque no sentenciado, como se pudo comprobar posteriormente, pero sí lo suficientemente encarrilado como para tomarse las cosas en la segunda parte con una mayor tranquilidad.



Y, tal y como sucediera ante Los Dólmenes, ese exceso de tranquilidad estuvo cerca de dar al traste con el buen trabajo que realizó el equipo segoviano en el primer período. En los primeros cinco minutos de la reanudación el parcial fue de 1-4, lo que puso al Alarcos lo suficientemente cerca como para pensar en que había más partido del que parecía al descanso, y más cuando en el ecuador del segundo tiempo la distancia ya era solo de dos goles, y a diez minutos del final ya quedaban pocas uñas que morder con el 20-19.

Cada gol, un triunfo Tocaba volver al partido, y a ello se pusieron los jugadores segovianos, que apretaron los dientes en defensa casi tanto como lo estaban haciendo sus oponentes en la portería que defendía Javi de la Cruz. Cada gol costaba un triunfo, y una exclusión en esos minutos podía decidir el partido. La del visitante Julián Portero a siete para el final permitió al Nava coger un poco de aire y elevar la distancia, pero la de Carlos Villagrán a tres para la conclusión vino a poner un poco más de incertidumbre a los compases finales. Pero el Viveros Herol Nava aguantó bien la presión de su rival, y terminó llevándose el partido de Copa, metiéndose en la segunda fase y ganándose el aplauso de sus seguidores.

