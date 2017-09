El Pedro Delgado recibe a uno de los candidatos a jugar por los títulos

Alvarito, durante el encuentro que el Naturpellet disputó en Cartagena frente al Plásticos Romero. / LA OPINIÓN DE MURCIA

Un punto de seis posibles, tras el empate ante el Ríos Renovables Zaragoza en el Pedro Delgado, y la derrota en Cartagena, han puesto al Naturpellet Segovia fuera del descenso (pero no demasiado lejos) y con la sensación de haber merecido algún punto más, que se habría sumado si el equipo no hubiera cometido lo que en tenis vienen a llamarse los ‘errores no forzados’ que al final te acaban costando caro.

Como quiera que el equipo de Diego Gacimartín vuelve a jugar en casa, y el rival no es uno de los más grandes de la competición, que ese ‘honor’ lo siguen ostentando Inter, Barça y ElPozo, la visita al Pedro Delgado del Jaén Paraíso Interior se presenta para el conjunto segoviano como la que debe propiciar la primera victoria en la liga. Ahora bien, que el Jaén no sea un grande, no significa ni mucho menos que no es un rival extraordinariamente competitivo, que va a tratar de imponer su estilo de juego, y que evidentemente tampoco va a perdonar los errores, como no ha hecho en las jornadas precedentes, ya que ha obtenido un triunfo y un empate.

Como viene siendo la nota habitual en el Naturpellet, no de la presenta temporada, sino incluso en varias de las anteriores, el plantel tiene a varios jugadores ‘tocados’ para el encuentro que dará comienzo a las seis y media de la tarde. Salvando recuperaciones milagrosas, o recaídas graves, quien más lejos parece de poder jugar el encuentro es Alvarito, al que su contractura aconseja más reposo del que ha tenido hasta la fecha. Otra cosa es que el segoviano se arriesgue a jugar, sabiendo que es una de las piezas clave del equipo.

Por otra parte, raro será que Javi Alonso no forme parte de la lista de convocados. Su edema en la rodilla ha mejorado de manera ostensible, y si bien no podrá estar al cien por cien, la motivación de jugar ante su ex-equipo hará el resto. Borja Blanco tampoco estará a tope por sus problemas en el aductor, aunque el cuerpo técnico confía en que no sean tan importantes como para obligarle a parar. El resto del plantel estará a plena disposición del técnico.

El Jaén Paraíso Interior mostrará en el Pedro Delgado una plantilla más que compensada, con un portero de garantías como Dídac, jugadores de calidad como Mauricio, el ‘ex’ del Caja, Burrito o Alan Brandl, y un pívot, Ángel Bingyoba, de los que suelen dominar en el área. Pero en el Pedro Delgado no se pueden escapar demasiados puntos si el Naturpellet pretende no pasar por apuros para salvar la categoría.

Lozano, presidente otra vez Tras una reelección en la que no tuvo un solo voto en contra, Javier Lozano cumplirá un tercer mandato como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, cargo al que llegó en el año 2009. En declaraciones a la agencia Efe, la apuesta de Lozano para la legislatura que ahora empieza será la de “conseguir que el fútbol sala sea un deporte profesional en todos los órdenes, incluso también en el ámbito jurídico como liga totalmente profesional, no solo de hecho sino de derecho”.

