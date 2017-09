A repetir la historia

Alonso Moreno intenta la penetración hacia su lado fuerte durante el partido ante el Alarcos. / AMADOR MARUGÁN

Transcurridas tres jornadas de Liga, la competición en la División de Honor Plata de balonmano descansa este fin de semana para dar paso a la primera eliminatoria de Copa del Rey, en la que solamente participan equipos de la segunda categoría del balonmano nacional, siendo en la siguiente en la que entrarán en competición los equipos de la Liga Asobal que no estén disputando competiciones europeas.

El sorteo deparó que el rival del Viveros Herol sea el Vestas Balonmano Alarcos, uno de los tres equipos que ya se ha medido a los de Dani Gordo en la presente temporada, concretamente en la primera jornada de la competición, que terminó con la victoria del equipo navero por 27-22 en el partido jugado en Nava de la Asunción en el que los de casa remontaron un inicio algo irregular para terminar dominando con cierta claridad a su oponente, que no es ni mucho menos el conjunto más flojo de la categoría, con un portero de mucha calidad como es Fran Revuelta, un central como Julián Portero que tiene las cosas muy claras, y un lateral izquierdo como Francisco Vidal, que suele aprovecharse muy bien de las marcas fijas sobre su compañero.

En el Viveros Herol se ha hecho examen de conciencia tras el partido ante Los Dólmenes, y no porque no se hicieran muchas cosas bien, sino porque todo el buen trabajo se fue al traste en once minutos finales bastante flojos de los segovianos, que continúan en proceso de mejora, tanto en el apartado defensivo como en el ofensivo,

Más alternativas En este último partido el objetivo pasa por encontrar más alternativas a la hora de lanzar a portería, para lo que inevitablemente se precisa involucrar a más jugadores con calidad para encontrar buenas posiciones de remate, y así no depender tanto de Agustín Casado, que si bien es cierto que responde perfectamente a la hora de tomar responsabilidades, siendo el máximo goleador de la División de Honor Plata, necesita de algo más de ayuda por parte de sus compañeros para que las defensas no se centren tanto en él. El encuentro servirá para continuar conjuntando al equipo, siempre necesitado de rodaje.

Dani Gordo maneja la duda de Álvaro Rodrigues a la hora de cerrar la lista de convocados. El portugués sufrió un golpe en un dedo durante el partido frente a Los Dólmenes, y de producirse su baja será sensible para el equipo, puesto que el central se había convertido en el jefe del equipo en el apartado defensivo, y su ausencia (más la de Kisselev) obligará a forzar a jugadores con más proyección ofensiva a formar parte del 6:0 que defienda el arco navero, en el que aún no se sabe si se colocará Yeray Lamariano, o Ernesto Sánchez. Aunque, como afirma siempre el técnico, “me da igual quien se ponga. No tengo un portero titular, para mí el titular ese día será el que las pare”.

