La experiencia marca el camino

El centrocampista de la Gimnástica Segoviana Quino conduce un balón en uno de los encuentros de liga. / KAMARERO

La Segoviana se haya inmersa en un proceso de interiorización donde los fallos cometidos construyen los pilares para dar con la tecla de los buenos resultados. Errores de apariencia mínima que empañan la buena disposición del conjunto de Abraham García en el arranque liguero. Cinco partidos -a excepción del disputado frente al Toledo- en el que la diferencia en los marcadores y en el juego ofrecido no ha sido excesiva, pero que en este primer tramo queda agravada en la clasificación, al solo disponer de un punto en su haber.



Al rendimiento de la plantilla azulgrana le está costando encontrar rédito y está sufriendo en sus entrañas los zarpazos más duros de la Segunda División B. Sin embargo, la fortaleza mental que atesoran los componentes gimnásticos es la arteria de conexión para comenzar a sumar. Así lo explicó el técnico gimnástico en rueda de prensa: “El fútbol es caprichoso y nos falta algo para ganar los partidos. Estamos analizando nuestros fallos y los jugadores continúan entregándose al máximo en cada sesión. Tengo la sensación de que la victoria está a la vuelta de la esquina”.



Uno de los aspectos que acecha al bloque segoviano es la ausencia de gol. “Generamos mucho alrededor del área rival y estamos creando bien, pero los números son una realidad: sólo hemos metido cinco goles y no los hemos sacado rendimiento. Estamos trabajando varias estrategias para mejorar esta situación”, reconoció García.



Para la séptima jornada, la Gimnástica visita a la UD San Sebastián de los Reyes de Alfredo Santaelena, que ostenta el décimo puesto con 10 puntos. “Es un plantel bien trabajado, con un entrenador que el año pasado supo dar empaque al equipo”, comentó el técnico azulgrana sobre el rival del domingo; y apuntó: “Vamos sin complejos y siendo conscientes de que hay que hacer un poco más”.



Para la ocasión, dispone de prácticamente toda la plantilla, a excepción de Álex, tras recuperar a Anel y a la espera de conocer la evolución de Domingo y Guille Duque. “Guille se hizo daño el lunes y tiene una ligera molestia, al igual que Domingo”.



Por su parte, el centrocampista Quino tomó voz en representación del vestuario y recalcó la seriedad con la que el conjunto encara el nuevo enfrentamiento: “Veo a mis compañeros con ganas y es cuestión de tiempo que la suerte cambie. Lo más importante es el grupo y, si seguimos entrenando de esta manera, los resultados van a llegar. Quitando el día del Toledo no hemos sido inferiores a ningún rival”.



DOS AUTOBUSES Para el encuentro en San Sebastián de los Reyes, que dará comienzo a las 12.00 horas, el club ha organizado un viaje en el que se fletarán dos autobuses para arropar a la Segoviana. Los asistentes recibirán las entradas a un precio de 10 euros en la misma taquilla del campo madrileño presentando el carnet de la Gimnástica. La junta directiva continúa entablando conversaciones con otros equipos para facilitar la presencia de sus seguidores en las salidas de la plantilla como ya lo ha hizo con el Atlético de Madrid o con el Fuenlabrada.

