La llave del triunfo, en el Paraíso

El ala del Naturpellet Segovia Javi Alonso controla un balón ante la presión de Adri Ortego del Zaragoza. / MARTA HERRERO

El Naturpellet Segovia busca su primer triunfo frente al Jaén Paraíso Interior. La plantilla de Diego Gacimartín prepara a conciencia la tercera jornada de la Primera División para dar la primera alegría a su afición. Después del arranque liguero en su feudo, en el que arañó los tres puntos, vuelve al Pedro Delgado para inaugurar el casillero de victorias ante un conjunto que, pese a sufrir varios cambios, ha comenzado la temporada con buen pie. La cita será en el pabellón segoviano mañana, sábado, a partir de las 18.30 horas.



Los jienenses, dirigidos por el técnico Daniel Rodríguez, gozan de un aval de cuatro puntos tras imponerse al Catgas Energía (6-3) y empatar frente al Palma Futsal (3-3). Al bloque de la temporada pasada han incorporado a sus filas hombres como el portero Imanol, Giasson, Alan Brandi, Wendell, Carlitos o los conocidos por la afición blanquirroja Ángel Bingyoba y David Ruiz ‘Burrito’.



El entrenador del Naturpellet, Diego Gacimartín, valoró en rueda de prensa al rival de esta jornada: “Jaén es un plantel que ha crecido mucho en los últimos años. La filosofía sigue siendo la misma, basando su juego en el 3-1. Perdió alguno de sus principales componentes, pero ficharon jugadores de garantías. Realizan un trabajo muy vertical y son buenos en el uno contra uno”; y resumió: “En líneas generales es un conjunto muy completo”.



En cuanto al rédito que sustenta su equipo, comentó: “Las sensaciones son buenas a nivel de juego. Nos falta un poco más de regularidad. En los tramos finales del partido hemos tenido errores y tenemos que tratar de mejorar ese aspecto. Somos conscientes de que cada error te penaliza, tanto en ataque como en defensa, y sabemos que la confianza es clave de cara al gol”.



Para el duelo frente al cuadro andaluz son dudas hasta última hora Javi Alonso, Alvarito y Borja Blanco. “Javi tiene un edema óseo en la rodilla y aparentemente no es una lesión grave aunque hay que tratarlo con cuidado. El caso de Alvarito no tenía rotura, pero necesita ocho o diez días de reposo. Borja, por su parte, arrastra molestias en el aductor y el miércoles no completó la sesión de entrenamiento”.

ALONSO, DE JAÉN A SEGOVIA Alonso, pese a ser una incógnita en la convocatoria de Gacimartín, está trabajando para llegar al choque contra el que fuera su equipo el pasado curso. El propio ala del conjunto blanquirrojo manifestó las intenciones de la plantilla y repasó la dinámica de juego que atesora el Paraíso Interior: “Vamos a por los tres puntos. Frente al Zaragoza los tuvimos en nuestras manos y en Cartagena hicimos un buen partido. Ahora nos toca proponer nuestro juego ante un rival que se mueve con comodidad practicando el 3-1, un sistema que es su principal identidad”.



Respecto a su lesión, reconoció: “Me ha venido bien el descanso. Aunque el dolor es fuerte en la rodilla, he mejorado mucho. Espero que vaya a menos y poder ayudar a mis compañeros el sábado”.

