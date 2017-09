Reguera confía en que el pliego de los urbanos y las ordenanzas fiscales salgan adelante en el pleno

El portavoz socialista, Alfonso Reguera, confía en que el pliego del transporte urbano y la propuesta de ordenanzas fiscales salgan adelante con la aprobación de la corporación en el pleno que se celebrará en el Ayuntamiento segoviano este viernes. “Con la abstención es suficiente”, afirma el edil de Hacienda que explica, por ejemplo, que en el caso de las tasas municipales basta con mayoría simple en la votación, aunque recordó que los dos concejales del Grupo de UPyD Centrados en Segovia han anunciado su voto favorable; así lo hicieron en la comisión correspondiente, y el portavoz de IU, Ángel Galindo “se lo está pensando” después de que se tuviera en cuenta también una aportación para abaratar la tasa a los aspirantes de procesos selectivos municipales.

Reguera ha deducido de las comisiones y reuniones celebradas con la oposición que “se puede facilitar” la aprobación de estos dos asuntos, los de mayor calado de la sesión plenaria, aunque reitera que habrá algunos “que no van a posicionarse para que luego no se diga que también dieron el sí; la sensación es que todo el mundo está más o menos de acuerdo pero no creo que haya unanimidad a favor”, concluye el concejal.

Comentó Reguera, además, que las propuestas del PP en el ICIO y en la tasa del agua, y la de Ciudadanos pidiendo una rebaja del IBI, “son más políticas que técnicas”.

Recogida de firmas

Alfonso Reguera resta validez a la solicitud de vecinos de Nueva Segovia para que la línea 5 cambie su recorrido e incluya el nuevo barrio.

El Gobierno municipal socialista, ante la recogida de firmas por parte de vecinos del barrio de Nueva Segovia, que consideran que la modificación del recorrido de la línea 5 del servicio de autobuses urbanos prolongará el tiempo de los desplazamientos en este servicio, argumenta que no es sostenible mantener una línea para barrios limítrofes y precisamente esta es una de las zonas donde los vecinos tendrán un autobús cada diez o quince minutos con la entrada en vigor del nuevo contrato.

IU critica la gestión socialista

El Grupo Municipal de Izquierda Unida critica “falta de participación y consenso” por parte del equipo de Gobierno en este asunto.

IU Segovia considera que la gestión de la elaboración del nuevo pliego que regulará el servicio del transporte urbano “ha sido nefasta”. En este sentido, a través de una nota de prensa, critica que no solo se ha visto marcada por los continuos retrasos producidos, sino también por la falta de diálogo, participación e información por parte del equipo de Gobierno. “A pesar de la importancia que tiene el transporte público para la ciudad, los autobuses nuevos siguen sin llegar y las deficiencias en el actual servicio son cada vez más notorias”, señala esta formación que cuenta con un único concejal, Ángel Galindo, en la corporación.