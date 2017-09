“Lorena nunca tenía miedo del peligro de los sitios donde estaba”

Julián Enebral y Aurora Pérez, padres de Lorenam recibe el testimonio de afecto y reconocimiento del Colegio de Médicos./ KAMARERO

Con la voz quebrada y sin poder contener las lágrimas, los padres de Lorena Enebral, la cooperante asesinada en Afganistán, han recibido el cariño y el reconocimiento del Colegio de Médicos de Segovia. “Han sido muchos días hasta que han traído su cuerpo y ahora me estoy rompiendo”, comentaba ayer Aurora Pérez, que inmediatamente se aferraba al recuerdo de su hija para reponerse: “Ella me da mucha fuerza y quiero no llorar”.

Antes de recibir el apoyo de la organización médica, Aurora Pérez y Julián Enebral explicaban a los periodistas que su hija “nunca tenía miedo de los sitios donde estaba” como cooperante de Cruz Roja y prueba de su valentía y entrega es que según han podido saber tras su muerte, Lorena Enebral se preparaba “para ir más cerca de la guerra” y no porque estuviera en un sitio cómodo. La sanitaria vinculada familiarmente a Valleruela de Pedraza fue asesinada en Mazar-i-Sharif, al norte de Afganistán el pasado 11 de septiembre por uno de los pacientes del centro de rehabilitación donde atendía a niños, mujeres y hombres que habían sufrido algún tipo de amputación.

Pensando más en su miedo a volar que a las guerras, “Lorena me decía —relataba Aurora Pérez— si me pasa algo en los aviones, piensa que yo he vivido a tope, he sido muy feliz y soy muy feliz con lo que hago. Nunca llores, pero…” y Julián Enebral tomaba el relevo para elogiar a su hija diciendo: “No vamos a olvidar a una hija especial, a una personal inigualable… la personas más cariñosa, más amable, más dedicada a los demás, más profesional”.

“Teniendo una vida y un trabajo muy bien remunerado en Madrid y se va a esos sitios a atender...; seis años a África y dos Afganistán...” comentaba el padre emocionado, sin poder terminar las frases. Para la familia Enebral los homenajes y condecoraciones que desde instituciones públicas, organizaciones profesionales y entidades sociales se están tributando a Lorena es una muestra de que “ella era ejemplar”. El pasado viernes el Gobierno de España ha concedido a Lorena Enebral la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo.

El presidente del Colegio de Médicos, Enrique Guilabert, amigo de la familia, recibió con un abrazo a Aurora y Julián, a quienes también acompañó el alcalde de Valleruela de Pedraza, Gregorio Enebral, primo segundo de los padres de la asesinada.

Los asistentes a los actos organizados en el Hotel Cándido con motivo de la celebración de San Cosme y San Damián, patrones de la profesión, guardaron un minuto de silencio en recuerdo de Lorena Enebral.

También fue homenajeado por los médicos el periodista Alfredo Matesanz, que se ha jubilado tras 45 años en la radio.

Premios del Colegio Durante la ceremonia se hizo entrega de los premios y becas científicas y de las distinciones a nueve facultativos que cumplen 25 años de profesión (medalla de plata) y a otros nueve colegiados honoríficos que han pasado a la jubilación este año (medalla de oro).

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.