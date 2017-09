Mujer y naturaleza

La exposición de Pilar Coomonte ‘Los hilos de mi piel’ podrá visitarse hasta el próximo 28 de septiembre. / NEREA LLORENTE

Pilar Coomonte ha realizado exposiciones a lo largo y ancho del mundo, sin embargo, la artista no se olvida de Segovia. La muestra número 55 de su lista se inaugura en el día de hoy en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca del Campus María Zambrano. La muestra ‘Los hilos de mi piel’ podrá visitarse hasta el próximo 29 de septiembre.

‘Los hilos de mi piel’ explicó la artista “nace de la necesidad que tengo en los hilos de mi piel, que se me escapan para crear”.

En la exposición la mujer y la naturaleza son las protagonistas, con ello quiere evocar de alguna manera la historia de Adán y Eva, quiere plasmar que los hombres y las mujeres han nacido en la naturaleza, y finalmente, volverán a ella. La mujer protagoniza cada uno de sus cuadros, ya que a la artista le fascina la mujer y su poder creador, y esto, explica la autora, es para ella un ser privilegiado y único.

Coomonte explica que ella, como mujer, ha tenido difícil algo muy importante en el mundo del arte como es tener un sello personal, y triunfar es complicado en este mundo de hombres.”

También comentó la artista con relación a su obra que “la mujer quiere ir a la madre naturaleza”. Ella misma se ve reflejada en esta afirmación ya que siempre que puede sale a la calle “a ver las plantas, las toco y las respiro por necesidad,” asegura Pilar.

La artista explica que lleva en la pintura prácticamente desde que nació, que ya desde niña jugaba a pintar con el maquillaje de su madre. También asegura que siempre ha tenido una vocación espiritual, “una necesidad de crear, una fuerza que me ha arrastrado”, explica Pilar, “necesito crear para vivir.”

Pilar Coomonte crea sus obras al óleo, ha realizado grabados e incluso esculturas, sin embargo, sus grandes aliados son los lápices de colores.

En algunas ocasiones, explica la pintora “transformo mis sueños”, pues para ella la pintura y los sueños están relacionados, unidos por una pequeña fracción. Esto, afirma la artista, ha provocado que algunas noches se levante para intentar plasmar sus sueños en papel.

Finalmente explica que crear es vivir, y que es tanta esa intensidad, que cuando pinta siente que se adentra en su cuadro.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.