Veinte sanitarios no asistenciales se encierran en la Delegación Territorial

Los profesionales afectados permanecerán encerrados en la Delegación Territorial hasta el jueves. / KAMARERO

Una veintena de trabajadores sanitarios no asistenciales, es decir, que no pertenecen al Sacyl, se encierran en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Segovia para reclamar el reconocimiento de sus derechos, al igual que el resto de trabajadores sanitarios; y la experiencia laboral adquirida, para que cuente a su favor en las nuevas ofertas de empleo público que la Junta ha publicado recientemente.

Estos encierros, promovidos por el sindicato mayoritario del sector, USCAL, se están llevando a cabo durante este mes de septiembre en todas las provincias de la región, sumándose Segovia en la jornada de ayer, y con un encierro continuado hasta mañana jueves si la Administración no plantea una solución favorable a su problemática.

José Gómez, veterinario interino en la Unidad Veterinaria de Cuéllar, dependiente de la Consejería de Agricultura, comenta como sus compañeros de Valladolid si han podido reunirse con representantes de la Junta, y de momento mantienen su postura de no contabilizar positivamente la experiencia laboral para la nueva convocatoria de empleo. Asimismo, durante la jornada del martes, los profesionales trataron de reunirse con el delegado territorial, Javier López-Escobar, pero por problemas de agenda no pudieron llevar a cabo este encuentro, por lo que lo volverán a intentar el miércoles.

En total, cerca de 300 profesionales sanitarios se manifiestan durante estos días en toda Castilla y León.

