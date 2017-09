El colectivo provincial de padres rechaza el modelo de secciones bilingües

Las secciones bilingües no convencen a las asociaciones de madres y padres de alumnos, como modelo de enseñanza de idiomas. La federación ‘Antonio Machado’, que tiene el mayor peso provincial de representación de los colectivos de padres, aboga por ampliar las horas de clases específicas de inglés, la dotación de profesores especialistas y la creación de laboratorios de idiomas en los centros docentes, en sustitución del modelo transversal de enseñanza de lenguas que aplica y extiende la Consejería de Educación.

“El bilingüismo, que no funcionará mientras el aprendizaje de los idiomas siga planteándose en forma de secciones transversales a otras asignaturas”, manifiestan desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos ‘Antonio Machado’.

La presidenta de esta organización, Isabel Gordo, sostiene que es “necesaria una inversión en clases de idiomas de calidad, dotándolas de recursos humanos y materiales, para que todo el alumnado alcance las competencias exigidas en los idiomas estudiados durante la escolarización obligatoria y postobligatoria; siendo los propios centros, los que acrediten al alumnado que supera la asignatura de idiomas extranjeros, tal y como ocurre con el resto de contenidos curriculares”. Isabel Gordo entiende que las secciones bilingües empujan a llevar a los estudiantes a clases particulares para poder mejorar el manejo de lenguas y acreditar sus conocimientos.

Exámenes de septiembre

“Segundo de Bachillerato es un curso de por sí muy corto por la preparación de los exámenes de la EBAU y no creemos que sea el mejor para empezar a experimentar un nuevo calendario de exámenes”. Así se manifiesta la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Segovia sobre los planes anunciados por la Consejería de Educación de adelantar los exámenes de septiembre a julio para los estudiantes que terminan Bachillerato con el fin, también, de trasladar al principio de verano las dos convocatorias de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), conocida como la selectividad.

La oposición inicial de los padres se basa en “la precipitación con la que se impone” el cambio que, según la directiva de la Fedampa, “parece obedecer más a las prisas de ciertas universidades por iniciar sus cursos, que a las necesidades del alumnado”. En este sentido, la Fedampa ‘Antonio Machado pide a la Dirección Provincial de Educación que se informe a las familias desde el inicio del curso de los cambios que se apliquen en el calendario escolar.

Con la comida de casa, en el comedor del colegio

P.B. / segovia

“Queda mucho por hacer y continuaremos con las reivindicaciones encaminadas a la mejora de nuestros comedores escolares” aseguran desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Segovia que cuenta con un grupo de trabajo dedicado a este servicio y participa en la Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela (www.comedoresresponsables.org).

Una de las opciones que en este momento está en debate en el ámbito educativo y por la que se decanta el grupo de trabajo de Fedampa es la dejar abierta la posibilidad de que las familias que quieran puedan llevar la comida desde casa, aunque el centro tenga comedor.

Las lista de temas de interés del grupo provincial dedicado a mejorar los comedores escolares incluye: “la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en el objeto de los contratos públicos del servicio, que los centros nuevos tengan cocina y comedor, que se recuperen las cocinas in situ frente a la línea fría impuesta por la Administración, o que se permitan otros modelos de gestión, porque el actual prima la reducción de costes frente a cualquier otro aspecto”.

Valor educativo Además, la federación ‘Antonio Machado’ quiere que se recupere el valor educativo de los comedores escolares, porque considera que “son una pieza clave para sensibilizar a las personas como futuras consumidoras y productoras, promover hábitos de alimentación saludables y prevenir la obesidad y otras enfermedades”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.