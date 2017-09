La Fedampa pide que se diferencien las becas y los bancos de libros

Un grupo de padres esperando a las puertas del colegio la salida de escolares./ MARTA HERRERO

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fedampa) Antonio Machado asegura que la fusión de los programas de becas de libros de la Consejería de Educación y de préstamo a través de los “bancos escolares”, con la creación del Releo Plus, ha dejado fuera del servicio de intercambio y reutilización a muchas familias de Segovia. Ante esta situación, el colectivo de padres pide que se separen ambas acciones de la Administración y en todo caso que la Consejería de Educación, reconvierta el Releo Plus en un programa de gratuidad de libros de texto, para todo el alumnado de Primaria y ESO.

Durante varios cursos han convivido con autonomía el programa de ayudas económicas y las acciones que desde las asociaciones de padres y desde los centros se realizaban para favorecer el préstamo entre las familias de los materiales de estudios, “pero ahora el nuevo Releo Plus de la Consejería solo atiende a los alumnos que tienen beca, y los demás, solo pueden tener opción si sobra y lo han solicitado”, comenta la presidenta de Fedampa, Isabel Gordo.

Para la federación que agrupa a 74 asociaciones de la provincia de Segovia, el sistema de los bancos en los que se ceden, recogen y da nueva vida a los libros usados, tiene “peso educativo” por sí mismo ya que favorece la reutilización y fomenta la responsabilidad de los niños en el cuidado de los materiales, por lo que entienden que este modelo no debe quedar solapado por el programa de becas de libros. “El ‘Plus’ de la Consejería, —manifiesta Fedampa— lo que ha hecho es transformar el ‘Releo’ en un programa de gestión de las becas de libros de texto, para las familias más desfavorecidas económicamente, a costa de los bancos de libros de aquellos centros, que estaban adheridos al programa de Intercambio de Libros de la Junta”.

Esta “versión” , según etiquetan los padres al nuevo Releo Plus, no cuenta con la aprobación de Confapacal, ni de las federaciones provinciales de Ampas de Castilla y León y así lo han hecho saber por escrito al consejero de Educación, Fernando Rey.

Al finalizar el curso pasado, la Fedampa ‘Antonio Machado’ recogió quejas de padres que, después de haber hecho habitual en sus casas la práctica de reutilización, fueron voluntariamente a donar los libros pero “luego no han recibido ninguno a cambio”, comenta Isabel Gordo. La presidenta provincial de las asociaciones de padres considera que al atender a las familias de renta más bajas económicamente y dar “exclusivamente los libros a los becarios” se ha dejado fuera del programa a familias que practicaban el trueque. “Que no sean becarios no quiere decir que no puedan intercambiar libros” sostiene Isabel Gordo para quien la perspectiva es inversa. La presidenta de Fedampa considera que “si el Releo llegara a todas las familias” y de esta forma todos los estudiantes practicaran el intercambio de los libros sacados de los fondos de los bancos de los centros educativos, “no harían falta las becas”.

