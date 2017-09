El Viveros Herol Nava es el equipo menos goleado de la Plata

Ernesto Sánchez y Yeray Lamariano, los porteros del Nava. / AMADOR MARUGÁN

El Viveros Herol Nava sumó su tercera jornada consecutiva sin conocer la derrota, un hecho que sin duda viene a refrendar el buen trabajo que se está haciendo en el equipo que dirige Dani Gordo, y que en este inicio de competición está poniendo el énfasis en el esfuerzo defensivo.

Tanto es así que el equipo de Nava de la Asunción, que en la presente jornada cedió el liderato al Cisne y al Agustinos, que llevan pleno de victorias, se ha convertido en el equipo que menos goles ha encajado en los tres partidos de liga. Y es que recibiendo tan solo 23 goles por encuentro es algo más sencillo obtener buenos resultados. Esa es una de las consignas de Dani Gordo, y que intenta inculcar a sus hombres, puesto que el cuerpo técnico del Viveros Herol maneja las estadísticas de la pasada campaña, en la que un buen número de victorias locales se obtuvieron tras dejar a los conjunto visitantes con un promedio de 22 goles.

Hay muy pocos procesos de aprendizaje que no sufran reveses, y el Viveros Herol lo sufrió el pasado sábado, cuando no supo mantener una renta favorable de cinco goles cuando todo apuntaba a que el equipo iba a poder sumar la tercera victoria consecutiva. El revés no es en absoluto irreparable, pero no deja de ser un toque de atención a la plantilla, algo que nunca está de más, porque si algo ha aprendido el conjunto segoviano a lo largo de estas temporadas en la División de Honor Plata es que todos los rivales tienen entidad no solo para ponerte difíciles las victorias, sino también para arrebatártelas.

Ahora, la Copa La competición regular sufrirá un parón el próximo fin de semana con motivo de la disputa de la Copa del Rey, que volverá a llevar al frontón de Nava de la Asunción al Balonmano Alarcos, que ya visitó la localidad segoviana en la primera jornada de Liga, en la que cedió después de una primera parte que no auguraba en absoluto el desenlace que se produjo en la segunda. Será otro partido importante para el conjunto de Dani Gordo, que necesita de muchos partidos para continuar acoplándose.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.