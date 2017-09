La oposición critica el retraso en la aprobación de las cuentas municipales de 2017

El pasado 21 de septiembre se celebró pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Villacastín para la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2017 en una sesión marcada por la “constante actitud oscurantista del alcalde de la localidad, Jesús Grande, y sus continuas faltas de respeto a las concejalas socialistas”.

Según indica el grupo socialista en un comunicado de prensa, la portavoz de este grupo, Estefanía Miguel, considera lo acontecido en último pleno "una muestra más de la incapacidad del señor Grande para dirigir nuestro municipio". Para Estefanía Miguel es "incomprensible e injustificable" que el presupuesto municipal no se haya aprobado hasta ahora, "a punto de entrar en el último trimestre del año cuando lo que debería estar haciendo el equipo de gobierno del PP es estar trabajando sobre el proyecto de presupuestos para 2018 y contar para ello con las aportaciones del resto de grupos con representación en el Consistorio". "En el último pleno, el alcalde fue incapaz de darnos explicaciones, ni tan siquiera genéricas, sobre las principales partidas de los presupuestos que sometió a votación", señala la portavoz socialista, quien se pregunta "si esta ausencia de explicaciones se debe a su ya más que contrastada forma de actuar en relación a la oposición con un constante ninguneo, o si su falta de explicaciones se debe a que en realidad no sabe lo que se trae entre manos". Sea como fuere —apunta Estefanía Miguel— "su proceder deja bien a las claras que los vecinos de Villacastín no merecen un regidor así".

Desde el Grupo Municipal Socialista se solicitó también información sobre otro de los puntos del Orden del día en el que se sometía a aprobación del pleno la suscripción de un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social. "De nuevo pudimos comprobar que el señor Grande no conoce en profundidad los temas que gestiona y recibimos como única respuesta su invitación a que nos leyéramos el texto del convenio si queríamos conocer más datos", lamenta Estefanía Miguel.

Al pleno asistió también el portavoz socialista en la Diputación, Alberto Serna, quien trasladó "el apoyo del partido a la labor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento.

