Así que sufrir era esto

Asier se lanza al suelo en busca de un balón entre dos defensas madrileños. / EL ADELANTADO

Cuando, allá por el mes de julio, Abraham García auguraba una temporada de sufrimiento para la Gimnástica Segoviana en Segunda División B, quien más quien menos asentía de manera condescendiente, sin terminar de creer que un plantel de jugadores que se había paseado en el grupo octavo de la Tercera División, y vapuleado al Atlético Malagueño en el partido decisivo del play off de ascenso, iba a saber conjugar el verbo ‘sufrir’.

Tres meses después, el conjunto azulgrana ya sabe conjugar ese verbo de todas las formas posibles, porque ya sufrió en unos primeros partidos en los que pudo comprobar que la Segunda B no perdona un solo error, ha sufrido en la Copa del Rey después de ver que ha tenido a mano el poder jugar ante un equipo de Champions, sufre hoy al verse el último de la clasificación con tan solo un punto de 18 posibles, y seguramente seguirá sufriendo hasta el final de la temporada. Porque la salvación no se logrará sin que el equipo (todo el equipo) aprenda a sufrir como deben hacerlo todos los conjuntos que aspiran a quedarse en la Segunda B. Si aspiras simplemente a pasar la tarde, entonces el camino es el correcto.

Como quiera que la Copa del Rey ha copado buena parte del interés del club, y por extensión, del equipo, las alineaciones que ha puesto en liza Abraham a lo largo de la Liga han estado muy condicionadas con el estado físico de los jugadores. Por ello, mejor pasar de puntillas por el hecho de que, para el encuentro ante el Fuenla, el técnico dispusiera dejar fuera de la lista a Leira y Guille, dos de los jugadores que mejor sensación estaban ofreciendo en este inicio de la competición, pero mantuviera en el once a Asier, cuyo rendimiento parece ir en contraste con el esfuerzo ingente que realiza el resto del grupo. Seguro que solo es una sensación y que el segoviano lo pone todo en el campo, pero en ocasiones...

Construir sobre la defensa La consigna azulgrana era la de construir un buen resultado desde la seriedad defensiva. Así, con Manu unos pocos metros por delante de la pareja de centrales, más Borja y Rubén ‘retenidos’ en labores ofensivas, la Segoviana atacaba con pocos, pero se defendía con los suficientes del ataque de un Fuenlabrada que hacía prácticamente lo mismo, solo intentando con los balones a la espalda de los laterales gimnásticos que la velocidad de Quero y de Hugo Fraile pudieran inquietar a la zaga gimnástica, sin conseguirlo.

De esta manera, la primera media hora de partido transcurrió entre el poco, y la nada, con los locales confiando en una cabalgada de Fernán (que da evidentes muestras de cansancio) y en los centros laterales de Kike para llevar el peligro sobre la meta de Pool, peligro que fue absolutamente inexistente, porque entre el Cata Díaz y Armando se bastaron y se sobraron para sujetar a Ayrton en los primeros cuarenta y cinco minutos. Tácticamente el Fuenlabrada fue un reloj que solo perdió la hora en el tramo final del partido.

El conjunto madrileño había salido al campo con la intención de marcar pronto, y obligar a la Segoviana a tomar riesgos, pero en cuanto vio que ello no era posible, optó por meterse en su campo, y buscar la contra solo cuando la ocasión era propicia. Y esa ocasión llegó a diez minutos para el descanso, cuando la Segoviana cometió su primer error en el encuentro, en una pérdida de balón de Quino en la línea de medios locales, que dio paso a una contra vertiginosa de Dioni, que filtró el balón a Cristóbal para que éste superara a Pablo con algo más que fortuna, puesto que el balón se le marchó en primera instancia, para rebotar en el portero azulgrana y volverle a él.

Al equipo de casa se le cayó el mundo encima en los últimos diez minutos, más empeñados sus jugadores en resolver por la vía individual antes que por el juego colectivo. El balance fue de cero lanzamientos a portería (ni entre palos ni fuera) en toda una primera parte que terminó con la mínima victoria madrileña.

Tras el descanso, Abraham no hizo cambios en el once, pero sí en el planteamiento, y acertó llevando el ataque azulgrana hacia la banda izquierda, por donde percutió Quino, con Rubén mucho más suelto en la ofensiva. Por esa zona llegó el principal peligro de la Segoviana, que comenzó a buscar la meta de Pool, al que sus compañeros ayudaron de manera ejemplar, con varias acciones defensivas que evitaron claras oportunidades de marcar para los locales.

El segundo regalo Siendo bastante más reconocible en su fútbol, la Segoviana dominó a un ‘Fuenla’ que cedía metros buscando la sentencia a la contra, pero sin encontrarla en gran medida por la sublime actuación de Javi Marcos, perfecto en el cruce y en las anticipaciones. Anel también estaba en esa línea... hasta que a diez minutos para el final perdió un balón ante Yaw, que inició una acción personal dentro del área local que parecía que no iba a terminar en nada, hasta que por allí apareció Fernán, que con su intención de despejar de fuerte patada, terminó marcando un golazo en la portería que no era.

Habida cuenta de que la suerte no acompañaba, y de que los cambios tampoco habían surtido el efecto deseado, con Calleja demasiado ‘chupón’ y Arribas casi inédito, había pocas esperanzas de conseguir nada, hasta que en un lanzamiento de esquina, el único azulgrana botado al corazón del área, la defensa del Fuenla no sacó el centro, y tras el barullo propio de estas acciones, Ivi acertó a marcar, dando a la Segoviana la posibilidad de jugar tres minutos a la heroica, en los que tuvo dos acciones claras para empatar el partido. Pero Ayrton echó flojo su remate a las manos de Pool, y Arribas le faltó un centímetro para llegar antes que el portero a un balón peinado.

Así se escribió una nueva derrota de la Segoviana, ante un rival que solo tuvo que aprovecharse de dos regalos azulgranas para llevarse el partido. La Segoviana ya sabe lo que es sufrir, y no dejará de hacerlo durante toda la temporada. Otra cosa es cómo pueda sobreponerse a ese sufrimiento.

