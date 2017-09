El Naturpellet Cuéllar pierde, pero da la cara ante uno de los favoritos al ascenso

Los pupilos de Alberto Grande no pudieron empezar con buen pie la liga en el grupo 1 de la Segunda División B, tras cosechar una derrota en una de las pistas más difíciles de la categoría, aunque en el haber del conjunto cuellarano cabe decir que el plantel se mostró competitivo, y puso en dificultades a un gran rival ante los más de 250 espectadores que se dieron cita en el municipal de la localidad palentina de Guardo.



Comenzaron muy bien los del Naturpellet que en el minuto dos conseguían adelantarse en el electrónico al finalizar Chuquito una contra bien llevada por Piti. Este gol sorprendió a los locales que acusaron el golpe, siendo superiores los cuellaranos en los primeros cinco minutos del choque, aunque sin llevar mucho peligro. Pero poco a poco el Guardo fue espabilando, haciéndose dueño del balón y de las ocasiones, demostrando un gran potencial ofensivo. Un gran Cano evitaba el empate con varias intervenciones que dejaban el ‘uy’ en la grada, y los locales tuvieron que esperar hasta el minuto 16 para empatar el choque por medio de Chochy, en un fallo de marca en un saque de esquina .



Dos minutos después, David aprovechaba un fallo en cadena de la defensa cuellarana para, a puerta vacía, hacer el 2-1 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios.



En el inicio de la segunda parte, los jugadores cuellaranos volvieron a equilibrar el juego, aunque fueron los locales los que, tras un par de avisos, aumentaron su renta con el 3-1 conseguido por Amrani tras culminar una contra en el minuto 22.



La intensidad del choque fue subiendo con el transcurso de los minutos, con ocasiones en las dos porterías. Cano detenía dos disparos de Héctor y Kuin, mientras que en el otro área Alejandro evitaba con dos grandes intervenciones el gol visitante en dos contras muy claras de Gonza y Piti. Así se llegaba a los últimos minutos con el partido parejo en juego aunque no en el marcador. Cuando se entraba en el último minuto Cano no acertó a despejar bien el balón, posiblemente empujado por un atacante palentino, quedando el esférico a los pies de David que solo tuvo que empujar el esférico para anotar el 4-1.



El Naturpellet buscó el 4-2 con una jugada personal de Javi que, tras regatear a su par y al meta local no acertó con los tres palos en la última oportunidad del encuentro.



Alberto Grande señaló al finalizar el encuentro que “los chavales han competido bien en un partido y una pista complicada. Aún estamos en proceso de adaptación, y con pocas semanas de preparación pero se ha podido ver a un equipo comprometido, que ha puesto la intensidad que requiere un encuentro de tanta exigencia como éste. Me voy contento con el trabajo, a pesar del resultado”.

GOLES: 0-1 (m.2) Chuquito; 1-1 (m.16) Chochy; 2-1 (m.18) David; 3-1 (m.22) Amrani; 4-1 (m.39) David.

