Más de 220 encajeras celebran la III Feria Entre Costuras y Tradición

El ambiente que reinó ayer en los Paseos de San Francisco fue muy peculiar y sobre todo, muy agradable. Más de 200 encajeras llenaron el espacio de los protagonistas: la aguja, el hilo, los bolillos, las telas y todos los utensilios que se requieren para una disciplina que es un arte para muchos.

Desde primera hora de la mañana comenzaron a llegar las costureras -y varios costureros- de muy distintas procedencias de Castilla y León. Peñaranda, Dueñas, Valladolid, Roa, Zaratán, Aldea Mayor de San Martín y la villa cuellarana son algunos de esos lugares de origen de todas las artesanas que desde muy temprano empezaron a coser y crear. Más de 220 personas recibieron un obsequio de bienvenida que constó de un pañuelo rojo típico cuellarano, unas tijeras de costura y un jabón artesanal, regalos con los que todas quedaron encantadas por tan grata bienvenida. Seguidamente y en la infraestructura de mesas y sillas dispuesta por el Ayuntamiento, las costureras se colocaron y exhibieron las mismas labores con las que estaban trabajando.

invitada de lujo Para la inauguración, en la que estuvieron presentes el alcalde y la concejala de Cultura, además de la Corregidora y una de las Damas de la Fiestas 2017, se contó con la modista Inmaculada Cedeño, que se desplazó hasta la villa desde Almendralejo. La artesana está vinculada a Cuéllar por ser la creadora de los trajes de la obra de teatro ‘A vueltas con la muerte’, unas réplicas casi exactas y de gran calidad, como todo el trabajo que realiza esta joven modista que lucha por mantener vivas tradiciones y la historia que las rodea. Además, destacó otra relación entre Cuéllar y su ciudad, ya que Espronceda nació en la localidad extremeña, y en Cuéllar pasó largas temporadas retirado. Así lo explicó antes de inaugurar la Feria, y también cuál es exactamente el propósito de su taller textil y artesano, María de Melo Collection. Este salió de un acelerador empresarial en la zona, “porque la artesanía puede ser una manera de vivir siempre que nos lo creamos y luchemos por ello”, comentó. “intentamos colaborar con todos los artesanos de Extremadura de manera que nos vamos retroalimentando y dando trabajo entre sí”, señaló. En su taller intentan rescatar todos los oficios del siglo XX y XXI que se están perdiendo, y estudian la historia d ela indumentaria. Se caracterizan por confeccionar ropa vintage, ropa retro y ropa del siglo XV, XVI, XVIII y XIX, especialmente esta último. Intentan mostrar la moda de otra manera, y que el pasado puede ser parte fundamental del futuro, como ella misma comentó. Defendió la artesanía y a todos sus compañeros de profesión; “es un trabajo muy duro, que no tiene sábados ni domingos y que lleva muchas horas”, añadió. Seguidamente y con los trajes de la obra de teatro de San Francisco expuestos en Los Paseos, la modista explicó todas sus características, tanto históricas como de confección. Atentas, todas las costureras escucharon con atención, hasta que el corte de cinta dio paso al saludo de la modista a todas las mujeres. Alabó sus labores y confesó que los bolillos, vainicas y otras técnicas “se le escapan”, aunque a juzgar por sus trajes, domina muchas otras.

La concejala Sonia Martín destacó al inicio el arte de todas las costureras y la importancia de esta Feria que quiere recuperar o al menos conservar tradiciones como esta, a la que parece que le cuesta conseguir relevo generacional. No obstante, en Cuéllar son varias las asociaciones que trabajan durante el curso para transmitir el arte de la costura. Asociación Los Molinos, Virgen de El Henar y La Piñuela son claves en esta tarea y en la organización de este encuentro que tanto éxito cosecha y que se va consolidando cada año.

La venta no cesó en toda la jornada. Seis puestos también de distintos lugares de procedencia ofrecieron sus productos de costura, siempre con asesoramiento, y dotaron de mucha vida a Los Paseos de San Francisco. Comida conjunta y vista a Las Edades del Hombre pro parte de algunas mujeres de entre las 220 que llegaron a Cuéllar fueron las actividades

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.