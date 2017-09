A centrarse

El delantero de la Gimnástica Segoviana Ayrton disputa un balón por alto frente a un rival del Fuenlabrada. / KAMARERO

Aún con las legañas propias de quien ha vivido un largo sueño, la Gimnástica Segoviana se despierta de la Copa del Rey, para retornar al día a día de la liga, esa que no para, y en la que el equipo azulgrana necesita responder dando su mejor versión si quiere seguir viviendo en la próxima temporada partidos tan intensos como el del pasado miércoles ante la Ponferradina.



A la intempestiva hora de las ocho de la tarde, que hay que guardar a la Virgen de la Fuencisla en su casa, la Segoviana intentará sumar sus tres primeros puntos en la liga ante el Fuenlabrada, una auténtica roca que aún no sabe lo que es perder lejos de su campo, donde ha sumado pleno de victorias sin encajar un solo tanto, que le han llevado a ocupar plaza de play off de ascenso a Segunda División. Con ilustres veteranos como Codina en la portería, o el ‘Cata’ Díaz en el eje de la defensa, el conjunto fuenlabreño es uno de esos equipos que se protegen bien atrás, y que saben aprovechar las pocas ocasiones de gol que tengan delante. Así ha conseguido amoldarse perfectamente a la categoría.



Todo lo contrario le ha venido sucediendo al equipo de Abraham García en los partidos de liga, en los que no se han aprovechado los buenos momentos de juego (que los ha habido prácticamente en todos los partidos) y se han cometido errores que, quizá en Tercera no supongan goles en contra, pero que en Segunda B son sinónimo de encajar tantos que, como sucediera el pasado domingo frente al Toledo, afean el esfuerzo de la plantilla por hacer las cosas bien.



Pese al traspiés en el Salto del Caballo, la Segoviana continúa teniendo el apoyo de los aficionados, y quizá esa sea la base sobre la que reconstruir la moral de un equipo que trabaja bien, pero al que aún le quedan algunos hábitos adquiridos en Tercera que debe olvidar cuanto antes.



Como es norma habitual en los partidos de casa, la lista de convocados para el choque de esta tarde está compuesta por todos los jugadores disponibles, sin poder incluir en este caso ni a Facundo ni a Alex. Pensar que Abraham García va a repetir ante el Fuenlabrada el equipo que puso en liza ante la Ponferradina entra dentro del terreno de la utopía, porque el desgaste del miércoles fue importante, aunque también lo fue el del Fuenla en Calahorra, donde firmó su pase a la tercera ronda de la Copa del Rey.



La prioridad, como siempre pasará por ser fuertes atrás, donde la presencia de Anel se agradece sobremanera, y más contundentes arriba, sin que por el momento haya un jugador que esté destacando precisamente en ese apartado. Pero cambiar la dinámica negativa del equipo gimnástico pasará, inevitablemente, por variar esos dos factores.

