Évole: “Los que están lejos son los gobiernos, no el resto de la sociedad española”

Tras el aplazamiento a la jornada del sábado, el Aula Magna de IE University acogió la charla entre los periodistas Javier del Pino, director del matinal de fin de semana en la Cadena Ser, y Jordi Évole, director del programa Salvados de La Sexta, moderado por el también periodista Aurelio Martín.

Évole finalmente no pudo estar presente en IE University, debido a que se encuentra en Barcelona trabajando, y tuvo que sumarse al debate a través de vídeo llamada. El principal tema a tratar fue la crítica al periodismo de hoy en día, del que los tres profesionales forman parte. Del Pino se mostró crítico ante la situación, comentando como la situación actual obliga a los medios a explicar al público claves para que entiendan lo que está sucediendo en el mundo, no simplemente a informar porque “la información está ahí, todo el mundo accede a ella”. También adoptó una posición negativa en cuanto a la existencia de la prensa escrita, afirmando que en un plazo de cuatro años quedarán un máximo de dos periódicos de tirada nacional, debido a la evolución que sufren los medios hoy en día, con la aparición de internet y las redes sociales, que llevarán a las cabeceras de los periódicos a fusionarse o cerrar, en algunos casos.

Por otro lado, la actualidad primó durante la ponencia, pasando a hablar del tema del referéndum catalán, en el que Évole está trabajando actualmente. Este se mostró preocupado debido a la situación que España está viviendo, y le inquieta lo que pasará el próximo 1 de octubre. “Si la Guardia Civil está actuando así antes del supuesto referéndum, si se declara la independencia de Cataluña no quiero saber qué pasará”, comentó. Para Évole este referéndum no es válido, ya que existe una gran inacción por parte del Gobierno central y una fracción de la sociedad catalana, así como por las anomalías por las que se caracteriza, como la falta de aprobación o el desarrollo con la campaña electoral. “En Cataluña no hay carteles a favor del no; tampoco hay debates en los medios que den opción a votar no”, afirma.

Évole comentó como le desearía poder transmitir a la sociedad catalana la cercanía del resto de España. “He tenido la oportunidad de viajar por todo el país y he visto una sociedad diversa, integrada, respetuosa... no solo la España del PP que los catalanes ven. Los que están lejos son el Gobierno catalán y el Gobierno central, no el resto de la gente que estamos por medio”, resaltó.

