Ramón Gómez de la Serna: “Desde Madrid yo enviaba artículos a El Adelantado de Segovia que era el único diario que me los admitía en aquel tiempo”

Con su característica pipa.

Escribir sobre Ramón Gómez de la Serna es algo que me produce cierta nostalgia, porque la lectura de su libro “El secreto del Acueducto” conseguí hacerla tras encontrar, no sin varias gestiones, un ejemplar publicado en 1963 por EDHASA, dado que hallar uno de la primera edición, impresa precisamente en la imprenta de El Adelantado, era imposible.

Recuerdo que la lectura del libro la inicié a bordo de uno de aquellos trenes que circulaban entonces entre Segovia y Madrid, y aunque su traqueteo constante no era recomendable para la lectura, lo cierto es que ésta era un buen pasatiempo para que se hiciera “más corto” el viaje de un par de horas. Precisamente Ramón (que gustaba que así se le llamase, y yo lo haré en adelante), escribió también muy jugosos textos sobre el tren, y no pocas de sus famosísimas y originales “greguerías”. He aquí la muestra de alguna de ellas: “Los minuteros de los relojes de estación pasan bruscamente de un minuto a otro, como si cambiasen de vía”; “Los túneles nos embalan en algodones de humo caliente”; “Hay unos puentes en los que el tren entra muy despacio, como para que no se enteren, no se vayan a caer”.

