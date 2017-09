Avras califica el Día sin coches como una actividad simbólica e insuficiente

La Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado (Avras) considera que la mejora de la movilidad en el centro histórico de Segovia necesita “mucho más que parches” y actividades puntuales. El portavoz del colectivo vecinal, Pedro Montarelo, así lo manifiesta en referencia al ‘Día sin mi coche’ y a las propuestas que el equipo de Gobierno municipal llevará la mesa de Movilidad del mes de octubre, entre las que se incluyen la eliminación de aparcamientos cerca de los monumentos y la creación de plazas específicas para residentes del recinto amurallado.

La celebración del ‘Día sin mi coche’ tuvo lugar ayer y consistió en cerrar el casco histórico al paso de vehículos que no fueran de residentes y servicios públicos desde la plaza Oriental, el Arco del Socorro y la calle Doctor Velasco (rotonda de santo Domingo de Guzmán).

Pedro Montarelo admite que estas actividades, incluidas en la programación de la Semana Europea de la Movilidad tienen valor educativo y muestran que “se puede hacer muchas cosas en Segovia sin coger el coche”. Sin embargo, considera que no son una solución a los problemas reales del tráfico en la ciudad. “El Día sin coche —comenta— es una actividad simbólica que poco tiene que ver con el plan que hay que realizar sobre movilidad en el casco histórico, teniendo en cuenta tanto a los vecinos como a los visitantes”.

Para el portavoz de Avras este plan, por el que llevan tiempo luchando, debe tener en cuenta las necesidades de tránsito de los ciudadanos, la disponibilidad de espacios de aparcamiento con precios y lugares específicos para residentes y la racionalización de la restricción del paso de vehículos de visitantes. “Es necesario estudiar medidas serias y hacer un plan conjunto, atendiendo estos y otros factores, no ir a salto de mata, aplicando parches como hace el Ayuntamiento”, dice Montarelo.

Mesa de octubre El representante vecinal asegura que Avras ha solicitado en el Ayuntamiento participar en la reunión de la Mesa de Movilidad pero “nos han dicho que es solo para los grupos políticos”.

La alcaldesa Clara Luquero anunció el pasado día 14 la presentación para estudio y debate en la Mesa de octubre de cuatro medidas: la eliminación de aparcamientos “pegados” a los monumentos, la delimitación en el recinto amurallado de zonas específicas de estacionamiento para vehículos de los residentes; nuevos sistemas de control de acceso de coches al casco histórico y ampliar la zona azul (ORA) en el área comprendida por las calles Ezequiel González, Conde Sepúlveda, José Zorrilla y avenida de la Constitución.

