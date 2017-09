El arte y la naturaleza preludian el Hay Festival

Como en años anteriores, el rito de arrojar pétalos de flores para atraer la energía positiva abrió ayer antes del mediodía el particular triduo de actividades y eventos que conforman la oferta de Hay Festival 2017, donde el arte y la innovación tienen un lugar de honor en el vasto programa que hasta la tarde del domingo se desarrollará en Segovia. El quiosco de la Plaza Mayor albergó la ceremonia inaugural del paseo por las artes visuales que la 'fiesta de las ideas' ofrece de modo complementario a los eventos y charlas y que este año tiene a Italia como lugar de referencia para las distintas propuestas artísticas que se ofrecen.

De la mano del American Hardwood Export Council (AHEC) llega a Segovia la instalación interactiva 'Too good to waste' (demasiado bueno para desperdiciarlo) que en el templete del ágora segoviano alberga una singular estructura de madera de cuatro piezas individuales que se transforman en ocultas piezas de mobiliario.

El objetivo de la muestra es poner en cuestión la relación entre las tendencias y el consumo de madera, un material tan apreciado para el diseño y la construcción como protegido y cuidado para evitar la deforestación. Mike Snow, director general de AHEC, señala que pese a la percepción popular "no todos los bosques están desapareciendo", y pone como ejemplo la rápida recuperación del bosque de frondosas de EEUU, cuyo volumen de madera en pie se ha duplicado en los últimos 50 años. Además, señala que el verdadero problema es que la demanda "se centra demasiado en unas pocas especies, mientras que otras se infrautilizan, lo que supone una oportunidad perdida para el diseño y el medioambiente a través del almacenamiento del carbono".

La instalación ha sido diseñada por la arquitecta italiana Benedetta Tagliabue y fabricada bajo su dirección por los ebanistas y carpinteros de los talleres de Benchmark, uno de los principales fabricantes de muebles de Reino Unido. El roble rojo, el cerezo, el arce y el 'tulipwood', todos de procedencia estadounidense son las maderas elegidas para esta peculiar instalación que podrá verse durante todo el fin de semana en la Plaza Mayor, y que podrá ser visitada de forma gratuita.

La huerta de Félix Ortiz, en la ribera del Eresma, vuelve a albergar este año una interesante propuesta artística en el marco de la iniciativa 'Esculturas en libertad' que tienen como sede este extraordinario entorno natural. En esta ocasión es el artista italiano Roberto Barni, que trae a Segovia una decena de sus obras en las que trabaja en la idea de la condición humana, y refleja al ser humano anónimo en situaciones enigmáticas. Barni es uno de los escultores italianos contemporáneos más importantes, y su obra forma parte ya de importantes colecciones internacionales como la Tate Gallery de Londres, el Queens Museum de Nueva York o las galerías Uffizzi de Florencia y la de Arte Moderno de Roma en Italia. La exposición estará abierta al público a partir de hoy y hasta el 1 de octubre en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

