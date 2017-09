El Unami buscará en la cancha de San Cristóbal su primera victoria en la liga

Un momento de un entrenamiento del Unami en el Pedro Delgado. / NEREA LLORENTE

El Unami de la Segunda femenina no ha iniciado con buen pie la competición, después de la derrota que cosechó en la cancha del San Fernando, pero hoy tiene la oportunidad de resarcirse en el encuentro que disputará frente al Fisober, equipo gallego que retorna a la categoría nacional con un plantel repleto de juventud y el objetivo de la permanencia.



El conjunto segoviano aún está acoplando a sus nuevas incorporaciones a la dinámica del grupo, y ello se notó en el partido que el equipo de Luis Martín jugó en Madrid. Para la tarde de hoy, y aunque no se juegue específicamente en casa (que el Pedro Delgado acoge Expodeporte), el técnico confía en que la cancha de San Cristóbal pueda acoger la primera victoria segoviana.



Luis reconoce no tener demasiados informes acerca del rival, aunque como es habitual en el técnico, se fija bastante más en el estado de forma de su equipo que en lo que pueda ofrecer el contrario, “y confío en que poco a poco podamos ir acoplándonos para que el equipo sea más competitivo. Los fichajes nos van a aportar ese plus de velocidad en las acciones que en ocasiones nos venía faltando, y estoy seguro de que vamos a ir a más”. El entrenador azul no quiere que el hecho de jugar en una cancha distinta a la que entrena el equipo sea un obstáculo, “porque muchas canchas en las que jugamos son de goma, y ya hemos entrenado algunos días en San Cristóbal. No habrá problemas”.



Tres jugadoras se quedan fuera de la convocatoria para este encuentro: Lucía, que será una de las habituales hasta que se recupere de su problema de menisco, Martita y Rocío, ambas por decisión técnica. El hecho de tener quince fichas lleva al técnico a tener que dejar jugadoras fuera, “pero aunque no es plato de gusto, la liga es larga y confío en que habrá oportunidades para todas”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.