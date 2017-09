El mercado 3D Wire vuelve al Palacio de Quintanar a partir del 2 de octubre

De izquierda a Derecha, López-Escobar, Farias, Luquero, Bayón y Pérez, en la presentación de la novena edición. / E. A.

La novena edición del mercado internacional de animación, videojuegos y new media ‘3D Wire’, presentada ayer en el Ayuntamiento de Segovia, se celebrará en el Palacio de Quintanar del 2 al 8 de octubre y cuenta con un total de 159 proyectos seleccionados: 41 cortometrajes (29 internacionales), 13 largometrajes, 16 series de animación, 48 videojuegos, 9 Apps y 11 proyectos VR.

Esta cita anual confirm a su estatus de evento hispano-luso y contará con Colombia como país invitado. Esperados trabajos como la gran coproducción hispano-china, Dragonkeeper, se presentarán en Segovia durante esos días de octubre, y el Festival cuenta en su sección oficial con figuras de la animación indie como Bill Plympton, dos veces nominado al Oscar.

El delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, destacó, en la presentación de la convocatoria, que la Consejería de Cultura Turismo mantiene su respaldo a este mercado internacional y cede, además del Palacio de Quintanar, sede central del evento, la Iglesia de San Juan de los Caballeros para acoger las conferencias programadas en esta novena edición.

Los responsables políticos y los organizadores indicaron que este mercado es fruto de la cooperación interinstitucional y de la colaboración público-privada “que consiguen que la ciudad vuelva a convertirse un año más en un lugar de referencia en cultura e innovación” con el mayor evento de animación, videojuegos y new media que se celebra en España en la actualidad, en palabras de López-Escobar, en un acto en el que la alcaldesa, Clara Luquero, ofició como anfitriona, junto al concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, José Bayón, y al que asistieron también desde la organización de 3DWire José Luis Farias y en representación de la Diputación el diputado provincial Jaime Pérez Esteban.

3D Wire, único festival Cartoon D'Or del país, es además un certamen clasificatorio para los Premios Goya y los Premios José María Forqué y aparece como evento destacado en el informe ‘Mapping the Animation Industry in Europe 2016’ del Observatorio Audiovisual Europeo. Se trata, por tanto, de una convocatoria indispensable para el networking del sector, que volverá a reunir en el Palacio Quintanar a un millar de participantes, entre ellos los más reputados profesionales de la animación, los videojuegos y new media en los ámbitos nacional e internacional.