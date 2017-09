Los jóvenes y la tradición

A mediados de septiembre, podemos decir que el tiempo fuerte de las fiestas va tocando a su fin. Festejos en los que, la tradicional agrupación de dulzaina y tamboril, se da la mano con orquestas, charangas o bandas de música. Los géneros musicales que podemos escuchar, por tanto, también son diversos: una jota, un chotis, un pasodoble, unos pasacalles y una rumba se entretejen con las piezas compuestas por cantautores o canciones creadas por la industria musical. Toda una mezcolanza de tímbricas, de ritmos… que dotan de lo más variopinto a las funciones de los pueblos.

Hasta aquí no he dicho nada nuevo porque es algo que en estos meses de festejos por doquier hemos vivido. Todos lo hemos observado y escuchado en cada fiesta local, dependiendo de la entidad y las posibilidades de cada pueblo. En esta ocasión no haré un texto de investigación con el que conocer la tradición desde una perspectiva histórica, antropológica… Quiero hablar de algo real, de algo que me ocurrió en estos meses.

Acudía con un grupo de amigos de paseo en una de estas tardes en las que el calor veraniego ya caía abatido por la llegada de la noche. Entre los temas de conversación saqué uno, a propio intento: cómo era posible que bailasen reggaetón y no eran capaces de "echarse" una jota. Uno de ellos me dijo que bailar la jota era cosa de viejos, y más si la música era interpretada por una gaita y un tamboril; otra, que no sabía bailar y que no estaba dispuesta a hacer el ridículo. No sé si mi cara reflejó lo que yo sentí en ese momento. Ellos no dijeron nada sobre mi gesto. No podía creer lo que yo estaba oyendo. Intenté convencerles de que no estaban en lo cierto; parece que les convencí (veremos próximamente en las fiestas que quedan hasta final de año).

Visto el presunto éxito que tuvo ese alegato en defensa de la música y baile de tradición oral, lo extiendo a este artículo con el fin de que alguien más pueda leer esa reflexión. Ojalá cada vez seamos más los jóvenes que bailamos al son de las músicas de la tierra. Al primero de mis amigos, le dije que era inconcebible decir que lo folklórico es cosa de viejos cuando hay bastantes chicos y chicas que participan como danzantes interpretando paloteos, Arcos, Enzaramaos, Puentes, Caracoles o Cruces. También le expliqué cómo muchos jóvenes acuden allá donde la tradición se muestra lo más pura al legado de la oralidad y la memoria: el Niño de la Bola en Cuéllar, la Octava de Fuentepelayo, la Virgen del Amparo en Valleruela de Pedraza… y otras fiestas de las que estas son un brevísimo ejemplo. En todas ellas, mayores y adolescentes que sí entienden la importancia de mantener vivo y fuerte esta parte del tesoro del patrimonio cultural inmaterial segoviano se esfuerzan por conservarlo. También preocupa a la gente nacida entre los ochenta y los dos mil la formación en áreas como la Etnomusicología, la interpretación de la dulzaina apostando por los estilos más genuinos y los géneros tradicionales o aprendiendo a cantar y acompañarse con pandereta o almirez… Y por último, el interés de esos jóvenes que sí sienten la tradición de beber, de aprender de esas fuentes primarias que son los informantes que vivieron una forma de vida en la que la música estuvo presente sin ambages porque tonadas y músicas instrumentales tenían unos usos y unas funciones determinadas. La visualización de sus resultados y avances en certámenes, congresos y otros actos y eventos en los que el nombre de Segovia circula a nivel nacional e internacional con investigaciones e interpretaciones de primer nivel demuestra que la tradición está de actualidad.

