Efectos económicos de la secesión de Cataluña (I)

Los pasos que se van dando por parte del Parlamento y del Gobierno catalanes para la convocatoria del referéndum ilegal y la desconexión con España están teniendo ya efectos en el comportamiento de los mercados financieros, incrementando la prima de riesgo del Reino de España, afectando la cotización de determinados valores bursátiles, etc. Dado que, además de la casuística jurídica, existen importantes efectos para las economías tanto de Cataluña como de España, parece útil analizar las previsibles repercusiones económicas que tendría una hipotética independencia de Cataluña, cuestión que trataremos de abordar a continuación.

Una Cataluña independiente quedaría fuera de las Organizaciones y Tratados internacionales. Si Cataluña se escindiera de España, formaría un nuevo Estado, que quedaría desvinculado de todas las Organizaciones y Tratados internacionales de los que forma parte España y precisaría iniciar los trámites para negociar los mismos.

España seguiría siendo miembro de la Unión Europea y de la zona Euro, pero con menor peso en el Consejo de Ministros de la UE y en el Parlamento Europeo, al descender su número de habitantes desde 46,5 M/habitantes a 39,1 M/habitantes. Su producto interior bruto (PIB) descendería en un 19%, sus exportaciones bajarían en un 26%, y, aunque sus ingresos y gastos públicos consolidados se reducirían entre un 19% y un 16%, su déficit público se mantendría prácticamente igual en el mismo valor absoluto.

Cataluña con sus 7,4 millones de habitantes quedaría fuera de la Unión Europea, de la que ahora forma parte por ser una región de España, pasando a ser un país tercero. Tendría que solicitar su adhesión a la UE, para lo cual, además de cumplir los "criterios de Copenhague” (que exista democracia, estado de derecho y respeto a los Derechos humanos, economía de mercado, capacidad de competir en el mercado único y aceptación de las normas y prácticas establecidas en la UE y, en particular, los grandes objetivos de la Unión política, económica y monetaria), debería ser aceptado “unánimemente” por todos los Estados miembros, incluida España. Algunos países con problemas internos de nacionalismo previsiblemente no apoyarían el ingreso.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.