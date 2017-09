Dolores Redondo: "Mi voz llega mejor cuando escribo que cuando hablo"

La autora termina un año frenético de viajes después de que la concedieran el Premio Planeta en el 2016 por Todo esto te daré. Es considerada la representante de la novela negra en España y su trilogía del Baztán tiene un éxito internacional. Ha venido para decirnos que su protagonista, Amaia Salazar, regresará pronto.

— ¿Qué significan para ti encuentros culturales como el Hay Festival?

— Bueno, tienen muchísima importancia porque son el lugar y el escenario desde el que tengo la oportunidad de llegar directamente a mis lectores. Es el lugar al que ellos se acercan, aunque la palabra "escenario" pueda parecer distancia, estos festivales son muy cercanos y siempre hay un momento en el que hay una firma, hay un momento para una charla personal, hay un momento para un acercamiento y esta es la parte que facilita y que más me gusta, porque es la parte humana de lo que hago y donde recibo realmente las sensaciones de la gente que lee mi trabajo, y su cariño y su afecto, lo que tienen que contarme, sus experiencias.

— ¿Y cómo te relacionas tú con tu público, con tus lectores? ¿Tienes el mismo punto de vista que tus colegas de profesión?

— Ay, no sé lo que opinan los demás. De esto no te puedo decir. Yo te puedo decir que yo soy una autora muy muy comprometida con el trato directo con los lectores. No solamente firmo un montón - siempre voy a firmar a Sant Jordi, y durante la feria del libro de Madrid - y te aseguro que acabo apaleada, soy una de las que más se compromete a firmar; sino que luego, además, no solo voy a vender libros, hay otros aspectos que yo busco en la relación con el lector, que son por ejemplo el club de lectura, como el que vamos a hacer hoy. El contacto con el club de lectura viene casi siempre avalado por las bibliotecas provinciales, locales. Es un tipo de lector con el que me siento muy vinculada, que debe prestado, al que le prestan el libro para que lo lea. Así que no hay ese aspecto que tiene el comprador del libro, es mucho más apasionado, es quien lo ha leído y se ha enamorado de él y es capaz de desplazarse kilómetros para venir a verte un momento, para compartir, quizá, unos segundos, para hacerte una foto, o simplemente para darte las gracias en la mayoría de los casos. Esto es muy especial. En este momento, puedo decir que soy una de las autoras que más clubes de lectura hace. Hago encuentros con lectores de entre quinientas y setecientas personas. Es una paliza para el cuerpo. Me supone ir siempre a zonas que no son las bibliotecas del centro de la ciudad ni los escenarios típicos, sino pequeños pueblos de Toledo, Albacete... Ahí los clubes de lectura planean durante meses el encuentro y preparan su libro, y prácticamente se lo aprenden. Les supone un esfuerzo personal pagar la comida y el autobús. Muchos leen de prestado, pero la inmensa mayoría acaba comprando el libro. Con lo cual, siempre voy a seguir haciendo ese tipo de encuentros, ese tipo de trabajo más directo con el lector, porque estoy muy comprometida con el incentivo de la lectura. Creo que es muy importante la labor que se hace con los niños - se hace muchísima - pero no hay que olvidar que el tejido lector de este país son en su mayoría mujeres - mujeres mayores que leen en clubes de lectura en libros prestados - y por eso siempre animo a las delegaciones provinciales a que destinen más fondos a dotar de libros y de novedades, a ayudar a los clubes de lectura. Esta es muchas veces la única actividad cultural en la que pueden participar esas personas: ir a la biblioteca de su pequeño pueblo a hacer la lectura de un libro. El año pasado, que ya tenía de sobra con la campaña del premio Planeta, me pegué unos viajes tremendos para ir a estar con ellos. Ahí no llega el AVE, ni hay aeropuerto. Pero lo que me llevo, estar personalmente con ellos, es impagable. Me da calor el resto del invierno, te lo aseguro.

— O sea, que sí que es un punto de vista muy especial. Y precisamente porque tú eres una escritora muy querida entre tus lectores, muy extendida, muy leída, no solo valorada por la crítica... ¿Crees que esta popularidad te ha podido ganar algún prejuicio? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los best-sellers.

— No. Ni me lo había planteado jamás, precisamente porque desde los ámbitos críticos estoy bien valorada y porque, de cualquier manera, el tipo de autor que desprecia al lector no me merece ningún respeto.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.