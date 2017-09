‘Vamos al teatro’ programa cinco espectáculos de títeres para niños

Los títeres también comienzan el curso y lo hacen sobre el escenario para mostrar su fuerza escénica.

El 30 de septiembre comenzará ‘Vamos al teatro’, la campaña de teatro infantil que desde 2011, y como prolongación de Titirimundi se lleva a cabo durante varios fines de semana de otoño y también de manera intensiva en Navidad e inicio de la primavera. Es una campaña creada junto con el Ayuntamiento y la colaboración de Caja Rural con el fin de ofrecer pellizcos del Festival Internacional de Títeres, según la concejala de Cultura, Marifé Santiago, y la representante de Titirimundi, Marián Palma. La organización de la campaña explica que ‘Vamos al teatro’ se dirige a mirar a esa infancia que conformará la generación futura y a la que Titirimundi ofrece una garantía de calidad y coherencia, un camino que buscar, una idea que habitar.

Durante este trimestre otoñal, ‘Vamos al teatro’ ofrecerá en la Sala Ex.Presa 1 de La Cárcel cinco espectáculos para niños mayores de 3 años. Las entradas, al precio de 7euros, están ya a la venta en www.turismosegovia.com y en el Centro de Visitantes de 10.00 a 17.00 de lunes a sábado y de 10.00 a 16.00 los domingos. También se pueden adquirir en las taquillas de La Cárcel, una hora antes de cada representación.

El público se encontrará con una tierna y sugerente historia de amor y de mar, ‘La Sirenita’, de la compañía La Canica (30 de septiembre y 1 de octubre), en la que Martina, una sirena que no quiere enamorarse, y Martín, un vaquero de Lugo al que no le gusta el olor a pescado, se dejarán llevar por la marea del amor mientras enseñan a cuidar los océanos;

‘Tres historias tres’, de la compañía Ángeles de Trapo, llegará los días14 y 15 de octubre. Se trata de un clásico del teatro de títeres que agrupa tres cuentos sobre el bien y el mal, payasos cansados de hacer reír y princesas lugareñas, para estimular la participación de los espectadores.

La programación continúa con la fábula tradicional rusa ‘La liebre y la zorra’, de Pilpira (11 y 12 de noviembre), una historia de búsqueda, coraje y lucha por recuperar lo perdido. Otra propuesta es ‘El elefantito’ de La Canica (25 y 26 de noviembre), la versión libre de un cuento de Rudyard Kipling en el que un elefante lleno de curiosidad viaja a través de la selva para averiguar qué come el cocodrilo y comprender que, más allá de sus diferencias, hay algo en común entre los animales: la tierra que habitan, el aire que respiran, el sol que los alumbra, el cielo que los cobija.

La primera tanda del curso de ‘Vamos al teatro’ se cierra con ‘El Caso del Fantasma Percusionista’, de La Gotera delazotea (9 y 10 de diciembre), un divertido espectáculo con las señas de identidad de la compañía gaditana: un trabajo artesanal lleno de ingenio, sutilidad y dinamismo.

Esta es una campaña que apuesta por los niños, pues la infancia es un interlocutor privilegiado, pero, sobre todo, un lugar poético que lleva en sí las señas del comienzo y la transformación”, señalan los organizadores de ‘Vamos al teatro’.

Titirimundi tiene garantizada su continuidad, fiel a Julio Michel

‘TitiriMichel’, como muchos segovianos llaman afectuosamente al Festival Internacional de Títeres de Segovia, volverá a llenar la ciudad del arte y la magia de las marionetas la próxima primavera, fiel al espíritu de su creador, Julio Michel, fallecido el pasado 24 de junio.

La continuidad de Titirimundi es el mejor homenaje que se puede hacer a Julio Michel, según estiman la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y la concejala de Cultura, Marifé Santiago, que en declaraciones a los medios de comunicación han garantizado la permanencia estable del Festival de mayo y de todas las programaciones que de él emanan (Titiricole, Vamos al teatro...), en la agenda cultural de Segovia en los próximos años. Además, el “sueño” que Julio Michel hizo realidad “seguirá creciendo” y ampliando su programación con más actividades en distintos momentos del año, según avanza Marifé Santiago.

La alcaldesa también anuncia el desarrollo de un conjunto de actividades en la ciudad en reconocimiento, admiración y memoria de Julio Michel.

