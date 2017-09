Un partidazo que llega demasiado pronto

Simón García es frenado por los centrales del Barcelona B en el encuentro de la pasada liga que el Viveros Herol disputó ante el filial blaugrana. / AMADOR MARUGÁN

Con la tranquilidad de haber conseguido la victoria en la primera jornada de la competición, el Viveros Herol Nava viaja a la cancha más difícil de la liga, no porque la afición apriete de firme, ya que el pabellón San Joan Despí de la Ciudad Deportiva Joan Gámper no es ni de lejos el más caliente de la División de Honor Plata, sino por la calidad del oponente, un FC Barcelona B que siempre es una de las referencias de la categoría. El encuentro se disputará a las cinco de la tarde.

El filial blaugrana no se cansa de sacar jugadores de calidad, aunque en la presente campaña el principal cambio ha llegado desde el banquillo, con la llegada del vigués Roi Sánchez al conjunto catalán después de un par de temporadas como segundo entrenador del Hannover de la Bundesliga alemana. Aún así, las señas de identidad del Barça B siguen siendo las mismas, con una defensa muy activa que dificulta la circulación de la bola, y un contragolpe letal con los extremos Amigó y Manzano. De esta manera, el filial es capaz de endosar parciales demoledores en cortos espacios de tiempo.

Así sucedió en el partido que el Barcelona B disputó en Covadonga, y que le dio el liderato tras la primera jornada de Liga, después de imponerse por el marcador de 22-28 cuando al descanso se llegó con el choque igualado (11-12). Tres jugadores, Amigó, Manzano y un incombustible Pere Vaquer, lideran el ataque del conjunto blaugrana, que ha perdido a Fran Revuelta bajo los palos, incorporado éste a las filas del Balonmano Alarcos, pero eso no significa que hayan dejado desnuda la portería, con Guillem Herms y Jorge Pérez cubriendo bien el marco.

Liberados En el conjunto segoviano el haber iniciado la competición con una victoria ha liberado al equipo de una cierta presión por tener que responder rápidamente a las expectativas que se han generado. Las conclusiones que se extrajeron del encuentro ante el Alarcos pasan por reafirmarse en la tremenda calidad que hay en la portería, ya que tanto Yeray como Ernesto respondieron a la perfección en el debut liguero, y confirmar también que jugadores con capacidad de liderazgo como Agustín Casado no dudan a la hora de tomar decisiones en ataque, aunque las cosas no salgan bien al principio, y que Rodrigues es defensivamente toda una garantía.

Pero como no todo puede ser positivo, aún hay mucho trabajo por delante, ya que como afirmaba Dani Gordo “un equipo no se construye en seis semanas”. Así, reafirmar el 6:0 defensivo con las ayudas de los extremos a los laterales para llevar los ataques hasta las esquinas es una de las premisas, como también lo es evitar las pérdidas de posesión que otorguen contragolpes rápidos a los rivales. Fijar los conceptos ofensivos, porque hay alternativas de sobra para poder marcar, también aparece como una de las tareas fundamentales para continuar armando al equipo navero, en el que los jugadores deben empezar a asumir sus roles lo antes posible.

El partido puede llegar demasiado pronto para un equipo en obras, pero también le llega relativamente temprano a un filial que será mucho más peligroso cuando, con el paso de los entrenamientos, más conjuntados tenga a sus componentes. La victoria no será obligatoria, pero ganar significaría otro espaldarazo para un -Viveros Herol Nava que quiere ir de tapado, aunque el brillo de sus incorporaciones no ha pasado desapercibido.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.