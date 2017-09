Aceves supera ampliamente a Bayón en la presentación de avales

Los socialistas segovianos decidirán el próximo 1 de octubre quien será su secretario general entre el procurador José Luis Aceves y el concejal del Ayuntamiento de Segovia José Bayón, que ayer formalizaron la presentación de los avales requeridos para sus candidaturas superando el mínimo necesario exigido en los estatutos federales. Aunque ambos candidatos han rechazado avivar una "guerra de avales", el hecho cierto es que en esta primera contienda no oficial el ganador ha sido Aceves, que consiguió el apoyo de 276 militantes frente a los 160 contabilizados por Bayón; y finalmente la dirección del partido validó 264 de los avales de Aceves y 146 de los presentados por Bayón

El parlamentario regional segoviano ha destacado en una nota de prensa que los avales obtenidos por su candidatura alcanzan casi el 50 por ciento de los militantes con derecho a voto en la provincia, mientras que Bayón precisa que el proceso electoral en la provincia se rige por el modelo vigente hasta la celebración del pasado 39 congreso, que exigía un 20% de avales, mientras que ahora sólo se exige el 6%.

Ambos candidatos han expresado su satisfacción por los apoyos conseguidos y su convicción de seguir trabajando en estos días para dar a conocer sus propuestas en todas las agrupaciones locales de la provincia. Así, José Luis Aceves ha manifestado su "orgullo" por el trabajo realizado por su equipo, y lanzó un mensaje a los compañeros que han avalado a su oponente o no han optado por ningún candidato para decirles que en su proyecto "caben todos los que lleven a Segovia en la cabeza y el socialismo en el corazón". Además, asegura que su objetivo es ahora "que los 600 militantes con derecho a voto conozcan de primera mano su proyecto participativo, lo debatan y aporten lo que consideren necesario para conseguir el apoyo de la gran mayoría".

Por su parte, el portavoz de la candidatura de Bayón y secretario general de Juventudes Socialistas Sergio Iglesias, señaló que su candidatura ha presentado 160 avales para conseguir un "margen de seguridad" ante posibles incidencias, ya que la candidatura sólo tenía la intención de conseguir los necesarios para ser candidatos para no entrar en una "guerra de avales que sólo genera tensiones e incomoda a buena parte de la militancia.

Además, precisó que la candidatura "continuará volcada en presentar su progama y estar en contaco directo con los militantes, que deben ser los auténticos protagonistas de este proceso de primarias".

