Bienvenidos

El técnico del Naturpellet Segovia, Diego Gacimartín, y el capitán Cidao, durante la rueda de prensa. / MARTA HERRERO

Es tiempo de bienvenidas, de enfundarse el mono de trabajo y de recibir a una ciudad que en su patrimonio sostiene al fútbol sala en su máxima expresión. El Naturpellet despega en la Primera División y Segovia retorna a élite nacional este sábado, frente al Ríos Renovables Zaragoza en el pabellón Pedro Delgado (18.00 horas), un escenario que espera lucir sus mejores galas para saltar al ring de alta competición.



El debut en la categoría estará predispuesto por los castillos interiores que ahondan de forma previa a un estreno de tal envergadura. Sin embargo, la serenidad invade a la plantilla blanquirroja en forma de confianza. “Segovia siempre ha sido una ciudad muy querida en este deporte y para los jugadores supone una responsabilidad grande”, apuntó el técnico Diego Gacimartín en rueda de prensa.



El entrenador repasó el transcurso de la pretemporada, que les ha llevado a enfrentarse a exigentes equipos como el Aspil Vidal Ribera Navarra, el Osasuna Magna, el Kairat Almaty de Kazajistán, el O Parrulo Ferrol o la Selección de Perú: “En líneas generales la nota es positiva. El nivel ha sido alto y los resultados no fueron abultados. En cuanto a juego, el conjunto ha ofrecido bastante y el partido contra el Kairat nos tiene que servir de punto de partido; aunque también nos gustó la segunda parte frente al Navarra”.



En la parcela de las incorporaciones, el caldo de cultivo sigue un “proceso lento”. La llegada de Sergio González, Rodri y Javi Alonso tiene por objetivo “dar un salto de calidad al equipo. Se están adaptando poco a poco y, aunque a nivel de juego todavía faltan cosas por asentar, en el apartado grupal están integrados perfectamente”, reconoció Gacimartín.



Esta semana los entrenamientos han tenido una diana fijada: el Zaragoza, una entidad dirigida por Santi Herrero que mantiene su estructura con componentes como Nano Modrego, Retamar o Víctor Tejel y que ha fichado a jugadores como Anás El Ayyane, Pablo Trasobares y Thiago Cabeça. “Es un equipo con oficio y saben a qué juegan. Controlan bien los tiempos y tienen una defensa zonal fuerte. La Primera no tiene nada que ver con la Segunda y sabemos que no podemos cometer errores. Va a ser un partido difícil e igualado”, comentó el técnico del Naturpellet.

ZAMORA, UN APOYO PARA GACIMARTÍN Y PARA EL EQUIPO Gacimartín también valoró la llegada de Ángel Zamora, desde el Naturpellet Cuéllar de Segunda División, para desempeñar la función de segundo entrenador: “Le conozco desde hace muchos años y fue una petición mía. Siempre hemos mantenido contacto y este año se han dado las circunstancias para estar trabajando juntos. Nos ayuda mucho en el día a día y ocupa un papel importante con los jugadores”.

CIDAO, CON CONVICCIÓN El capitán del plantel blanquirrojo, Cidao, también compareció en los micrófonos y se mostró con ganas de afrontar el primer duelo oficial: “Estoy deseando que llegue el sábado, a pesar de los nervios previos. Por mucha experiencia que tengas, cada temporada es diferente. Tenemos que tener paciencia y ofrecer lo mejor de nosotros mismos”; y subrayó: “Dependemos de nosotros mismos para enganchar a los aficionados". Respecto al Ríos, explicó: “Es uno de los pocos conjuntos que apenas ha cambiado. Llevan tiempo jugando juntos y tienen una buena defensa que nos puede sorprender. Por eso tenemos que estar concentrados los 40 minutos y no conceder fallos”.

