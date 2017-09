El jugador de la Gimnástica Segoviana Guille Duque disputa un balón frente a dos rivales del Atlético de Madrid. / KAMARERO

“Ganas de ganar”, esa fue la frase que recalcaron tanto el técnico de la Gimnástica Segoviana, Abraham García, como el polivalente jugador Guille Duque en rueda de prensa; evidenciando así el hambre que tiene el equipo por sumar de tres en su visita al campo del Salto del Caballo del Toledo, el domingo a las 18.00 horas. El conjunto azulgrana se encuentra inmerso en un proceso de análisis con el objetivo de obtener rédito en sus resultados cuanto antes. Tras la pasada semana en la que el plantel disputó tres partidos en ocho días, recorriendo España desde Vigo hasta Marbella, la presente ha vuelto a la normalidad y ha servido para recuperar físicamente a los futbolistas.



El duelo de la quinta jornada, tiene un componente especial para el entrenador de la Segoviana al retornar al escenario toledano donde estuvo al frente del equipo en la temporada 2012/13 y al que logró ascender a la Segunda División B. “Será un encuentro especial. Allí pasé una campaña magnífica”, aseguró García. El rival de este fin de semana, al que dirige Onésimo Sánchez, no está cumpliendo con las expectativas previstas de copar los primeros puestos de la clasificación, al sostener sólo tres puntos y todavía no conocer la victoria. “Nos encontraremos un Toledo herido, ya que ha invertido mucho dinero y solo le vale estar entre los cuatro primeros. Tenemos que tener cuidado con su desequilibrante ataque, aunque en defensa están cediendo goles, como nosotros”, explicó el técnico de la Gimnástica.



Después de la derrota frente al Cerceda, el cuadro segoviano ha estudiado sus errores con la finalidad de continuar mejorando. “Fue un partido que nos sirve para aprender. También hay que seguir potenciando nuestras habilidades y buscar el equilibrio; pues hay que tener presente que al equipo le da igual el sitio y el rival, como ya lo demostró en su visita a Marbella en la eliminatoria de Copa”, reconoció.



En el apartado de lesionados, Asier Arranz será baja por el esguince de tobillo de grado dos que sufrió durante el último encuentro de liga, al igual que el defensa Álex, que continúa con su recuperación de proceso lento. Por su parte, Ivi, Domingo, Anel y Ayrton siguen su evolución y hasta el último momento no se sabrá si finalmente se incluyen en la convocatoria para el Salto del Caballo.

GUILLE, CON PERSONALIDAD El encuentro contra el Cerceda dejó un claro destacado. La actuación del polivalente Guille Duque, que puede jugar tanto en banda como en la medular, no dejó indiferente a los aficionados gimnásticos ni a los contrincantes. La misma actitud mostró en los micrófonos, poniendo sobre la mesa su ambición y su pasión por los colores azulgranas: “Vamos a Toledo a ganar. Sabemos que es un rival para estar arriba de la competición, pero no están teniendo fortuna. Vamos con mucha hambre y, pese a los resultados, somos conscientes de que estamos jugando bien y que los resultados terminarán llegando”. En el plano personal, subrayó: “El míster confía en mí y los compañeros hacen que todo sea muy fácil”.

